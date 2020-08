大惊喜!刘在锡扮演僵尸PK崔振赫丧尸?与金珉京、柳敏相一同客串《丧尸侦探》! KARD 新单曲开放预购!以〈Gunshot〉为首收录三首歌 想看韩国电影圈首部劫机动作喜剧吗——《特务搞飞机》? 《他就是那家伙》配角演员确诊新冠肺炎!制作组:「接触过的人员进行自我隔离,拍摄全面中断」 Golden Child 出道后第一次 9 月中在线上开唱! 9月即将回归!A.C.E将发行最新迷你四辑《胡蝶之梦》,宣传行程表居然暗藏小彩蛋? 《花木兰》韩文版OST将由「迪士尼狂饭」乐童音乐家李秀贤演唱!本人开心喊:「我终於收到迪士尼的Love Call」 今日起韩国禁止50人以上室内聚集 违者罚款300万韩元 BTS防弹少年团将回归英语世界 三专辑仍停留在告示牌主榜上! 比模特儿更帅的摄影师登场!《境遇之数》公开邕圣佑无死角人物剧照 第二代来啦!G-Dragon X Nike推出最新联名款球鞋,准备好开抢了吗?! 今日首播新剧《当我最漂亮的时候》河锡辰&金志洙兄弟俩同时爱上林秀香! 这个太让人期待啦!姜河那友情出演电影《Dream》与朴叙俊、IU再相会,已经完成了拍摄! Wendy时隔8个月回来了!Red Velvet五人完整体翻唱BoA名曲《Milky Way》 [有片]《恶之花》五六集花絮:秒入戏的李准基与反派演员针锋相对:「差点又吓到人家了啦!」 人气男团 SuperM 的旅游真人秀海报公开!九月正式登场~ 能看到Jisoo和金惠奫合作吗? 有望合演新剧《雪花莲》 ITZY带著《Not Shy》回归后的第一个开心上班路! 这对情侣到底有多爱狗狗?郑敬淏为宠物狗「淏英」与「爱凤」订制蛋糕:「要长长久久在一起唷!」 [有片]Summer Queen 孝琳强势回归,亲录影片喊:「期待与大家线上见面!」 姜素拉未婚夫身份曝光!家境优渥+帅气实力派韩医诊所院长 这组合太奇妙!《Radio Star》嘉宾金曜汉+申素律+张英南+泫雅将带来什么样的节目内容? Red Velvet Irene听到妹妹们的这句话就「火」了!原来仙女也会生气XD 具惠善甩肉14kg重拍写真:离婚其实让自己认清了现实 是韩国观众管太多,还是他态度有问题?郭度沅在《我独自生活》的坐姿被骂惨! FIESTAR队长Jei要结婚啦!10月9日举办低调婚礼 《Running Man》刘在锡习惯打断李光洙就算了,现在连来宾也无视光洙?

孝琳在2010年以团体SISTAR的主唱出道,SISTAR因为每年夏季会推出新歌,接连推出《Give It To Me》、《ALONE》、《Touch My Body》《SHAKE IT》等多首轻快、性感舞曲,奠定「夏日女团」封号。

孝琳2013年发行首张正规专辑SOLO出道,2017年9月成立个人经纪公司,2018年推出全新音乐计画「SET UP TIME」发行三首数位单曲,2019年推出音乐计画「#xhyolynx 」发行二首数位单曲,而时隔四年终於要带著第二张迷你专辑〈Say My Name〉在8月19日回归,再次让大家感受Summer Queen 的魅力。



去年来台湾举办演唱会感受到粉丝的支持和热情,这次回归因疫情的关系,将用一对一视讯的方式和粉丝见面,还可以得到独家限定的小卡和亲笔签名拍立得。

详细活动相关讯息请注意希林国际粉丝专页。https://www.facebook.com/CHILLININTERNATIONAL/





活动参与办法:於期间内购买希林国际贩售之【孝琳 HYOLYN 2nd Mini Album [SAY MY NAME] 】,即有资格参与抽奖,购买一张专辑即有一次抽奖机会。

*每张专辑赠送台湾独家孝琳小卡一张,共“三”款,随机出货。

*专辑附HATS认证卡。



◾️粉丝福利:

视讯通话+签名专辑+亲笔签名拍立得1张 名额共20人(随机抽选)

*孝琳签名会签在一张购买专辑上,可签To签,只接受英文或韩文名字

◾️视讯通话活动形式:与孝琳一对一视讯通话

*会有一名中韩文翻译人员协助对话,恕不支援其他语言

*一对一视讯,画面中不得出现多人

