[有片]Summer Queen 孝琳强势回归，亲录影片喊：「期待与大家线上见面！」
KPOP 2020年8月19日 星期三10:09 Erin
孝琳在2010年以团体SISTAR的主唱出道，SISTAR因为每年夏季会推出新歌，接连推出《Give It To Me》、《ALONE》、《Touch My Body》《SHAKE IT》等多首轻快、性感舞曲，奠定「夏日女团」封号。
孝琳2013年发行首张正规专辑SOLO出道，2017年9月成立个人经纪公司，2018年推出全新音乐计画「SET UP TIME」发行三首数位单曲，2019年推出音乐计画「#xhyolynx 」发行二首数位单曲，而时隔四年终於要带著第二张迷你专辑〈Say My Name〉在8月19日回归，再次让大家感受Summer Queen 的魅力。
去年来台湾举办演唱会感受到粉丝的支持和热情，这次回归因疫情的关系，将用一对一视讯的方式和粉丝见面，还可以得到独家限定的小卡和亲笔签名拍立得。
详细活动相关讯息请注意希林国际粉丝专页。https://www.facebook.com/CHILLININTERNATIONAL/
活动参与办法：於期间内购买希林国际贩售之【孝琳 HYOLYN 2nd Mini Album [SAY MY NAME] 】，即有资格参与抽奖，购买一张专辑即有一次抽奖机会。
＊每张专辑赠送台湾独家孝琳小卡一张，共“三”款，随机出货。
＊专辑附HATS认证卡。
◾️粉丝福利：
视讯通话+签名专辑+亲笔签名拍立得1张 名额共20人（随机抽选）
＊孝琳签名会签在一张购买专辑上，可签To签，只接受英文或韩文名字
◾️视讯通话活动形式：与孝琳一对一视讯通话
＊会有一名中韩文翻译人员协助对话，恕不支援其他语言
＊一对一视讯，画面中不得出现多人
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