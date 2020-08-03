《認識的哥哥》預告：朴誠雄、嚴正化、李善彬、李相侖大咖演員一起轉學來啦！ ITZY 釋出最新概念照 超華麗造型引爆期待！ 韓勝宇公開〈Fame〉第一版概念照 親自創作全曲歌詞！ 朴軫永即將回歸 這次的搭檔是愛徒宣美！ 少女時代成員為Tiffany慶生！PO合照大讚壽星：「你是最有熱情的人」 這組合太威了！宋承憲、李棟旭、李光洙、柳演錫、金汎將舉辦全球粉絲見面會 [搶先聽]「學長，生日快樂！」NU'EST黃旼炫選在生日當天8月9日公開Cover《想見你》OST全曲 因合作《Sky Castle》而發展成戀人的趙炳圭、金寶羅分手！所屬社：「由於繁忙的日程，彼此變得疏遠」 BTS防彈少年團公開新數位單曲「Dynamite」將於8月21日發行 炫彬宋慧喬又傳復合了，遛狗同居被目擊？雙方再次否認 韓國男演員都要感謝老祖宗？真的應驗了那句「髮型醜毀所有」 李秀滿音樂審美絕了！EXO＆Red Velvet都逃不過社長的親自過問，這些歌都被換了 《雖然是精神病但沒關係》這個橋段和《來自星星的你》一模一樣！金秀賢太愛這個姿勢了 Red Velvet Irene又送伴舞禮物了！這次沒開玩笑，真的不是豆芽啦XD

全球大勢男團BTS防彈少年團即將於8月21日發表最新數位單曲作品「Dynamite」，昨8月2日晚間也透過Big Hit臉書專頁公開，立即湧來全球阿米們的熱烈回應。

BTS防彈少年團8月3日透過SNS正式換上了這個充滿粉色馬卡龍感覺的Dynamite封面Logo。上面並寫著將於8月21日與大家見面，全世界的阿米們將同時聽見這一首新曲。以粉紅色為背景，用繽紛色彩呈現這個標題Dynamite，立即吸引著所有粉絲們的目光。



7月27日BTS曾首度提及新的單曲發行計畫，先前也透過VLIVE官方頻道公開告訴大家：「為了各位阿米們，8月21日就即將公開單曲的音源。真的是太開心了，是與之前所發表的“MIC Drop”或曾參與合唱的“Waste It On Me”一樣的英文歌曲。」「因為全球目前肺炎疫情仍在持續，全世界都在度過非常艱難的時期，想要但給粉絲們一點活力，挑戰能否帶來一點新鮮感，很想要盡快與大家一起歡唱這首歌曲。」



BTS防彈少年團在今年2月發行了正規4輯“MAP OF THE SOUL : 7”，也登上了韓國國內音源排行榜Gaon的2020上半年冠軍專輯，在6月14日也舉辦了線上演唱會《Bang Bang Con The Live》，最高紀錄同時與75萬6600多名粉絲們同樂，也創下最多觀眾觀看的線上即時串流演唱會的金氏世界紀錄



照片：防彈少年團 FB

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞