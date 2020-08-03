BTS防彈少年團公開新數位單曲「Dynamite」將於8月21日發行

全球大勢男團BTS防彈少年團即將於8月21日發表最新數位單曲作品「Dynamite」，昨8月2日晚間也透過Big Hit臉書專頁公開，立即湧來全球阿米們的熱烈回應。
BTS防彈少年團8月3日透過SNS正式換上了這個充滿粉色馬卡龍感覺的Dynamite封面Logo。上面並寫著將於8月21日與大家見面，全世界的阿米們將同時聽見這一首新曲。以粉紅色為背景，用繽紛色彩呈現這個標題Dynamite，立即吸引著所有粉絲們的目光。
7月27日BTS曾首度提及新的單曲發行計畫，先前也透過VLIVE官方頻道公開告訴大家：「為了各位阿米們，8月21日就即將公開單曲的音源。真的是太開心了，是與之前所發表的“MIC Drop”或曾參與合唱的“Waste It On Me”一樣的英文歌曲。」「因為全球目前肺炎疫情仍在持續，全世界都在度過非常艱難的時期，想要但給粉絲們一點活力，挑戰能否帶來一點新鮮感，很想要盡快與大家一起歡唱這首歌曲。」
BTS防彈少年團在今年2月發行了正規4輯“MAP OF THE SOUL : 7”，也登上了韓國國內音源排行榜Gaon的2020上半年冠軍專輯，在6月14日也舉辦了線上演唱會《Bang Bang Con The Live》，最高紀錄同時與75萬6600多名粉絲們同樂，也創下最多觀眾觀看的線上即時串流演唱會的金氏世界紀錄
照片：防彈少年團 FB
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究