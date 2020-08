《認識的哥哥》預告:朴誠雄、嚴正化、李善彬、李相侖大咖演員一起轉學來啦! ITZY 釋出最新概念照 超華麗造型引爆期待! 韓勝宇公開〈Fame〉第一版概念照 親自創作全曲歌詞! 朴軫永即將回歸 這次的搭檔是愛徒宣美! 少女時代成員為Tiffany慶生!PO合照大讚壽星:「你是最有熱情的人」 這組合太威了!宋承憲、李棟旭、李光洙、柳演錫、金汎將舉辦全球粉絲見面會 [搶先聽]「學長,生日快樂!」NU'EST黃旼炫選在生日當天8月9日公開Cover《想見你》OST全曲 因合作《Sky Castle》而發展成戀人的趙炳圭、金寶羅分手!所屬社:「由於繁忙的日程,彼此變得疏遠」 BTS防彈少年團公開新數位單曲「Dynamite」將於8月21日發行 炫彬宋慧喬又傳復合了,遛狗同居被目擊?雙方再次否認 韓國男演員都要感謝老祖宗?真的應驗了那句「髮型醜毀所有」 李秀滿音樂審美絕了!EXO&Red Velvet都逃不過社長的親自過問,這些歌都被換了 《雖然是精神病但沒關係》這個橋段和《來自星星的你》一模一樣!金秀賢太愛這個姿勢了 Red Velvet Irene又送伴舞禮物了!這次沒開玩笑,真的不是豆芽啦XD

全球大勢男團BTS防彈少年團即將於8月21日發表最新數位單曲作品「Dynamite」,昨8月2日晚間也透過Big Hit臉書專頁公開,立即湧來全球阿米們的熱烈回應。

BTS防彈少年團8月3日透過SNS正式換上了這個充滿粉色馬卡龍感覺的Dynamite封面Logo。上面並寫著將於8月21日與大家見面,全世界的阿米們將同時聽見這一首新曲。以粉紅色為背景,用繽紛色彩呈現這個標題Dynamite,立即吸引著所有粉絲們的目光。



7月27日BTS曾首度提及新的單曲發行計畫,先前也透過VLIVE官方頻道公開告訴大家:「為了各位阿米們,8月21日就即將公開單曲的音源。真的是太開心了,是與之前所發表的“MIC Drop”或曾參與合唱的“Waste It On Me”一樣的英文歌曲。」「因為全球目前肺炎疫情仍在持續,全世界都在度過非常艱難的時期,想要但給粉絲們一點活力,挑戰能否帶來一點新鮮感,很想要盡快與大家一起歡唱這首歌曲。」



BTS防彈少年團在今年2月發行了正規4輯“MAP OF THE SOUL : 7”,也登上了韓國國內音源排行榜Gaon的2020上半年冠軍專輯,在6月14日也舉辦了線上演唱會《Bang Bang Con The Live》,最高紀錄同時與75萬6600多名粉絲們同樂,也創下最多觀眾觀看的線上即時串流演唱會的金氏世界紀錄



照片:防彈少年團 FB

