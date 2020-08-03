BTS防彈少年團公開新數位單曲「Dynamite」將於8月21日發行 炫彬宋慧喬又傳復合了，遛狗同居被目擊？雙方再次否認 韓國男演員都要感謝老祖宗？真的應驗了那句「髮型醜毀所有」 李秀滿音樂審美絕了！EXO＆Red Velvet都逃不過社長的親自過問，這些歌都被換了 《雖然是精神病但沒關係》這個橋段和《來自星星的你》一模一樣！金秀賢太愛這個姿勢了 Red Velvet Irene又送伴舞禮物了！這次沒開玩笑，真的不是豆芽啦XD

飯圈的女孩們一定不知道，你們喜歡的SM娛樂旗下愛豆團的某些主打曲竟然是被社長李秀滿親自過問，果然社長不是什麼人都能當的，音樂審美太讚了。

SHINee-《Sherlock》



原本有100首主打歌候選，是李秀滿要求把其中的兩首《Clue》和《Note》進行合編，然後才製作出了《Sherlock》這樣的名曲。 出名到什麼程度，號稱「高考禁曲」，因為一旦聽了，腦子裡就揮散不去那魔性旋律。 此外，《Clue》和《Note》也都被收錄到了專輯裡哦。

Red Velvet-《Red Flavor》



李秀滿對Red Velvet的重視從這首歌上就能看出了，真的花費了超級多的心思。 Joy就曾經透露過一次SMTOWN聚餐上李秀滿問她知不知道自己有多上心，後來問了經紀人才知道原來這首歌從作詞，到旋律、節奏，編舞，社長竟然全都親自參與了。

EXO-《Call Me Baby》



粉絲們也是後來才知道原本當初EXO正規二輯的主打歌並不是《Call Me Baby》而是《EXODUS》（《EXODUS》也收錄進了專輯中），是李秀滿要求換成《Call Me Baby》的。



李秀滿親自下指示的還有《狼與美女》和《咆哮Growl》，更換了兩首歌公開的順序。 原本EXO正規一輯的主打是《咆哮》，後續主打才是《狼與美女》。

f(x)-《Pinocchio》



《Pinocchio》原定的歌名是《Laser》，當時錄製完成的是普通唱法。 但是聽過錄音的李秀滿卻表示f(x)這樣的愛豆團應該要有一些特別之處才合理，就讓人給歌曲加上一種精怪少女感。 歌詞、曲風和編舞、唱法全都大換血，這才成就了我們聽到的《Pinocchio》。

BoA-《Only One》



BoA的第七張專輯主打歌原定是《Shadow》，在最後關頭李秀滿主動提出要換掉這首歌，換成BoA的創作曲《Only One》，這才有了BoA的經典曲，直到現在傳唱度還很高。



知道真相的小夥伴們是不是很震驚，畢竟李秀滿也已經是爺爺的年紀，竟然還如此了解10代、20代的音樂口味。



「圖：PANN、SM娛樂」

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