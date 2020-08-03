因合作《Sky Castle》而發展成戀人的趙炳圭、金寶羅分手！所屬社：「由於繁忙的日程，彼此變得疏遠」
明星 2020年8月3日 星期一10:12 Yuan
趙炳圭、金寶羅因一起拍攝《Sky Castle》，去年2月被韓媒拍到甜蜜約會照。
雙方的經紀公司也表示：「兩人從本月初開始戀愛。」戀情一公開，受到不少網友的祝褔。今年2月，趙炳圭接受採訪時也提到：「我們交往的很好，因爲在同一領域，所以彼此都很小心。」
今日（3日），有媒體報導：「趙炳圭、金寶羅結束了約一年半的戀愛關係，重新回到同事關係，因日漸繁忙的行程自然而然的分手。」
隨後，金寶羅的所屬社回應：「和本人確認過，兩人分手了，決定重回前後輩關係，由於繁忙的日程安排，彼此變得疏遠了。」趙炳圭的所屬社也回應：「兩人因繁忙的行程不能經常見面，關係變得疏遠，最近決定分手。」
而趙炳圭最近將出演OCN電視劇《驚奇的傳聞》，金寶羅也將出演28日公開的MBC「SF8」系列科幻短劇《宇宙人趙安》。
（圖：KSD、 YouTube@The Fact Official、藝人SNS）
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