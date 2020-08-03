BTS防弹少年团公开新数位单曲「Dynamite」将於8月21日发行

全球大势男团BTS防弹少年团即将於8月21日发表最新数位单曲作品「Dynamite」，昨8月2日晚间也透过Big Hit脸书专页公开，立即涌来全球阿米们的热烈回应。
BTS防弹少年团8月3日透过SNS正式换上了这个充满粉色马卡龙感觉的Dynamite封面Logo。上面并写著将於8月21日与大家见面，全世界的阿米们将同时听见这一首新曲。以粉红色为背景，用缤纷色彩呈现这个标题Dynamite，立即吸引著所有粉丝们的目光。
7月27日BTS曾首度提及新的单曲发行计画，先前也透过VLIVE官方频道公开告诉大家：「为了各位阿米们，8月21日就即将公开单曲的音源。真的是太开心了，是与之前所发表的“MIC Drop”或曾参与合唱的“Waste It On Me”一样的英文歌曲。」「因为全球目前肺炎疫情仍在持续，全世界都在度过非常艰难的时期，想要但给粉丝们一点活力，挑战能否带来一点新鲜感，很想要尽快与大家一起欢唱这首歌曲。」
BTS防弹少年团在今年2月发行了正规4辑“MAP OF THE SOUL : 7”，也登上了韩国国内音源排行榜Gaon的2020上半年冠军专辑，在6月14日也举办了线上演唱会《Bang Bang Con The Live》，最高纪录同时与75万6600多名粉丝们同乐，也创下最多观众观看的线上即时串流演唱会的金氏世界纪录
照片：防弹少年团 FB
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