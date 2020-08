朴轸永即将回归 这次的搭档是爱徒宣美! 少女时代成员为Tiffany庆生!PO合照大赞寿星:「你是最有热情的人」 这组合太威了!宋承宪、李栋旭、李光洙、柳演锡、金泛将举办全球粉丝见面会 [抢先听]「学长,生日快乐!」NU'EST黄旼炫选在生日当天8月9日公开Cover《想见你》OST全曲 因合作《Sky Castle》而发展成恋人的赵炳圭、金宝罗分手!所属社:「由於繁忙的日程,彼此变得疏远」 BTS防弹少年团公开新数位单曲「Dynamite」将於8月21日发行 炫彬宋慧乔又传复合了,遛狗同居被目击?双方再次否认 韩国男演员都要感谢老祖宗?真的应验了那句「发型丑毁所有」 李秀满音乐审美绝了!EXO&Red Velvet都逃不过社长的亲自过问,这些歌都被换了 《虽然是精神病但没关系》这个桥段和《来自星星的你》一模一样!金秀贤太爱这个姿势了 Red Velvet Irene又送伴舞礼物了!这次没开玩笑,真的不是豆芽啦XD

全球大势男团BTS防弹少年团即将於8月21日发表最新数位单曲作品「Dynamite」,昨8月2日晚间也透过Big Hit脸书专页公开,立即涌来全球阿米们的热烈回应。

BTS防弹少年团8月3日透过SNS正式换上了这个充满粉色马卡龙感觉的Dynamite封面Logo。上面并写著将於8月21日与大家见面,全世界的阿米们将同时听见这一首新曲。以粉红色为背景,用缤纷色彩呈现这个标题Dynamite,立即吸引著所有粉丝们的目光。



7月27日BTS曾首度提及新的单曲发行计画,先前也透过VLIVE官方频道公开告诉大家:「为了各位阿米们,8月21日就即将公开单曲的音源。真的是太开心了,是与之前所发表的“MIC Drop”或曾参与合唱的“Waste It On Me”一样的英文歌曲。」「因为全球目前肺炎疫情仍在持续,全世界都在度过非常艰难的时期,想要但给粉丝们一点活力,挑战能否带来一点新鲜感,很想要尽快与大家一起欢唱这首歌曲。」



BTS防弹少年团在今年2月发行了正规4辑“MAP OF THE SOUL : 7”,也登上了韩国国内音源排行榜Gaon的2020上半年冠军专辑,在6月14日也举办了线上演唱会《Bang Bang Con The Live》,最高纪录同时与75万6600多名粉丝们同乐,也创下最多观众观看的线上即时串流演唱会的金氏世界纪录



照片:防弹少年团 FB

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻