【撞衫不可怕系列】兩大超人氣女團成員撞衫撞了5次！好看就行，管它撞不撞

BLACKPINK Jennie和Red Velvet Joy，兩位都是大勢仙女愛豆，顏值不相上下的她們竟然數次撞衫，到底PK結果如何呢?
雖然說愛豆們撞衫是一件再平凡不過的事情了，不過多次撞衫也是自信的一種表現啦。 這款白色鏤空雛菊吊帶被Jennie和Joy穿出了截然不同的氛圍，Jennie是甜酷高冷Gilr的感覺，纖細的鎖骨尤其搶眼。 而Joy原本就走小女生風格，非常適合這件主打甜美風的上衣。
這款設計很像女僕裝的荷葉領上衣，Jennie和Joy都用暗黑風來詮釋，前者有種「詛咒娃娃」的魔幻錯覺，後者則像黑化了的復仇女孩。
黃色花呢吊帶短裙套裝的PK也很精彩，Joy秀出了小蠻腰和大長腿，在黃色背景的烘托下更顯誘惑。 Jennie則加了同款外套，宛若夏日海報，配上高冷無意的表情，讓人無法抗拒。
雖然不同色但同款的毛衣兩人也穿出了自己的特色。 Joy黑色毛衣和牛仔褲的搭配休閒感十足，修身的毛衣簡單大方，頭頂的絲帶起到了點睛作用，讓人眼前一亮。 Jennie用紅毛衣搭配闊腿褲走運動休閒風，紅色也讓皮膚顯得更加白皙。
再來看看這套露腰露背套裝，Jennie穿上這身之後搭配墨鏡，簡約大氣又不失性感。 Joy則用側麻花辮中和了灰色西裝的硬挺感，又純又慾。 兩位小仙女完美詮釋有顏任性，哪怕撞衫也絕不尷尬，是讓人不可抗力的美呀！
「圖：NATE PHOTOS、theqoo」
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