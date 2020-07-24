【撞衫不可怕系列】两大超人气女团成员撞衫撞了5次！好看就行，管它撞不撞

BLACKPINK Jennie和Red Velvet Joy，两位都是大势仙女爱豆，颜值不相上下的她们竟然数次撞衫，到底PK结果如何呢?
虽然说爱豆们撞衫是一件再平凡不过的事情了，不过多次撞衫也是自信的一种表现啦。 这款白色镂空雏菊吊带被Jennie和Joy穿出了截然不同的氛围，Jennie是甜酷高冷Gilr的感觉，纤细的锁骨尤其抢眼。 而Joy原本就走小女生风格，非常适合这件主打甜美风的上衣。
这款设计很像女仆装的荷叶领上衣，Jennie和Joy都用暗黑风来诠释，前者有种「诅咒娃娃」的魔幻错觉，后者则像黑化了的复仇女孩。
黄色花呢吊带短裙套装的PK也很精彩，Joy秀出了小蛮腰和大长腿，在黄色背景的烘托下更显诱惑。 Jennie则加了同款外套，宛若夏日海报，配上高冷无意的表情，让人无法抗拒。
虽然不同色但同款的毛衣两人也穿出了自己的特色。 Joy黑色毛衣和牛仔裤的搭配休闲感十足，修身的毛衣简单大方，头顶的丝带起到了点睛作用，让人眼前一亮。 Jennie用红毛衣搭配阔腿裤走运动休闲风，红色也让皮肤显得更加白皙。
再来看看这套露腰露背套装，Jennie穿上这身之后搭配墨镜，简约大气又不失性感。 Joy则用侧麻花辫中和了灰色西装的硬挺感，又纯又欲。 两位小仙女完美诠释有颜任性，哪怕撞衫也绝不尴尬，是让人不可抗力的美呀！
「图：NATE PHOTOS、theqoo」
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