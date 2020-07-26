韓國最火減肥法？！男演員靠它2週甩肉10kg，關鍵真的超簡單！

一到夏日最常被提及的事情就是減肥，年年減肥年年肥，這肉真的很難掉啊。
不想運動還管不住嘴，到底要怎樣才能瘦下去? 最近韓國就流行一個非常簡單的減肥法，據說有男演員親自嘗試，2周就甩肉10kg。 《屋塔房的問題兒童們》就介紹了神奇的方法，只要用這個方法吃飯，每頓飯能夠減少30%的攝入，在不知不覺中就會掉肉。 演員李太成很早之前就已經親自嘗試過，僅用了2周就瘦掉了10kg。
嘉賓們紛紛猜測到底是什麼辦法，正確答案就是「用另一隻手吃飯」，慣用右手的人換成左手吃飯，慣用左手的人換成左手吃飯。 從吃第一口食物開始到有飽腹感通常需要15~20分鐘，因此很多時候肚子其實已經飽了，但大腦還未發出飽腹信號，人就會繼續吃。 當換成不常用的手吃飯時，吃飯時間會被拉長，肚子的飽腹感和大腦的飽腹感時間就會「平行」，自然而然地會少吃。
2周減重14kg！ 《我家的熊孩子》演員李太成公開「左手減肥法」
此外，活動不常用的手還能刺激腦神經，瘦的同時還能鍛煉大腦，這種一舉兩得的好事真的可以嘗試看看。
「圖：《屋塔房的問題兒童們》、《Happy Together》」
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