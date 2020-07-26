【專訪】Golden Child之後有小分隊的計劃嗎？對於公司前輩INFINITE中最崇拜哪位呢？

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當中更會了解他們一些生活小習慣，喜歡什麼味道的香水，快來了解一下Golden Child吧！

Ｑ：日前推出了第四張迷你專輯《Take A Leap》回歸，而主打歌就是《ONE (Lucid Dream)》，在舞蹈排練期間有什麼難忘的事嗎？

Ａ：這次新歌《ONE (Lucid Dream)》的舞蹈跟我們其他歌曲的舞蹈比起來是最難的，所以不斷練習的同時都培養了大家的體力，這是最深刻的。

Ｑ：下張新專輯會否收錄成員的自作曲？平時創作是如何找出靈感？

Ａ：歌曲一般都是公司決定或製作的，而作詞主要是擔當RAPPER的長埈和TAG負責的。

Ｑ：來著會有小分隊的活動計劃？

Ａ：我們在演唱會上也有做過Solo或Unit的舞台，下次如果能試一下新的小分隊組合應該也會很不錯呢！



Ｑ：之後有會新的團綜計劃呢？或者有什麼想出演的綜藝節目呢？為什麼？

Ａ：目前還沒有出演哪個節目的計劃，不過我們都希望可以拍攝能展示團體真實模樣的真人實境騷節目。

Ｑ：對於公司前輩INFINITE中，成員最崇拜哪位哥哥呢？（大烈需排除哥哥成烈）要解釋為什麼會選這位哥哥呢？

Ａ：我們最尊敬的前輩是東雨前輩，因為他在舞台上不論表情、舞蹈、歌唱都十分出色，所以我們選東雨前輩。

Ｑ：日常生活中，希望其他成員可以改善的小習慣？如果交換身分的話，想成為哪位成員，為什麼呢？

Ａ：雖然不是些什麼壞習慣，但宰鉉漱口的時候都會很大聲，希望他能改掉。至於交換身分，想成為的是長埈！他很有才氣又非常有Sense，想向他學習一下。



Ｑ：身為愛豆，在美妝上要用的產品都少不了吧～請問一下成員都有用香水嗎，什麼味道是最常用或者比較喜歡的？

Ａ：成員們雖然都有用香水，但主要是長埈和勝民最常用。成員們如果用香水的話通常會用香味比較濃的。

Ｑ：成員中，誰是大胃王，最厲害的哪次份量是多少？誰又是撒嬌王呢？

Ａ：周燦是最能吃的，他還未吃完手上的食物就已經在想下一個要吃什麼了，看著這樣的周燦就覺得他真的很會吃。我們好像沒有特別會撒嬌的成員呢哈哈哈哈哈

Ｑ：你們的「Goldenness」（官方歌迷名稱）主要是女性居多，對於男粉絲，有什麼想對他們說，或者有什麼想跟「Goldenness」說呢？

Ａ：男「Goldenness」們～日後就拜託你們了！多為我們Golden Child大大力應援啦～（笑）最後想跟各位Golden Child說，希望疫情的情況快點好轉，之後可以笑著跟大家常常見面，謝謝大家！

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