韩国最火减肥法？！男演员靠它2周甩肉10kg，关键真的超简单！

一到夏日最常被提及的事情就是减肥，年年减肥年年肥，这肉真的很难掉啊。
不想运动还管不住嘴，到底要怎样才能瘦下去? 最近韩国就流行一个非常简单的减肥法，据说有男演员亲自尝试，2周就甩肉10kg。 《屋塔房的问题儿童们》就介绍了神奇的方法，只要用这个方法吃饭，每顿饭能够减少30%的摄入，在不知不觉中就会掉肉。 演员李太成很早之前就已经亲自尝试过，仅用了2周就瘦掉了10kg。
嘉宾们纷纷猜测到底是什么办法，正确答案就是「用另一只手吃饭」，惯用右手的人换成左手吃饭，惯用左手的人换成左手吃饭。 从吃第一口食物开始到有饱腹感通常需要15~20分钟，因此很多时候肚子其实已经饱了，但大脑还未发出饱腹信号，人就会继续吃。 当换成不常用的手吃饭时，吃饭时间会被拉长，肚子的饱腹感和大脑的饱腹感时间就会「平行」，自然而然地会少吃。
2周减重14kg！ 《我家的熊孩子》演员李太成公开「左手减肥法」
此外，活动不常用的手还能刺激脑神经，瘦的同时还能锻炼大脑，这种一举两得的好事真的可以尝试看看。
「图：《屋塔房的问题儿童们》、《Happy Together》」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究