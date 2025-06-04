愛豆戀愛需謹慎！某男愛豆分手後遭前女友威脅：以私密影片要脅退圈，不聽話就發給軍隊

一名曾與韓國男偶像交往的女生，分手後竟以兩人交往期間拍攝的性愛影片為要脅，威脅對方放棄演藝活動並毀損其名譽。 近日，該女子遭首爾法院以性暴力特例法違反（以影音威脅）與毀損罪起訴，最終被判處有期徒刑1年、緩刑2年，並需接受性暴力治療課程及就業限制令。

根據首爾東部地方法院第12刑事部的判決內容，嫌犯A女與男偶像B（26歲）於2020年11月至2022年3月間維持了約1年4個月戀愛關係。 兩人分手後，A女開始利用交往期間拍攝的性愛影片對B進行威脅。

第一次威脅發生於2021年12月10日下午，A女使用B的肖像照片建立假冒X帳號，並將帳號連結及性愛影片發送給B，還附上訊息：「你別當偶像了，你的路只剩下去當兵了，○○啊，快來告我吧。」意圖利用男偶像必須服兵役的特性，威脅其退出演藝圈。

約一個月後，2022年1月4日，A女再次發送訊息威脅：「我會把我們的照片全都上傳，還會標註你。 不說話我就會亂來，去告我吧，我會開帳號把我們的照片和影片全部上傳！」並夾帶辱罵言語，試圖以公開私密內容施壓。不僅如此，2021年12月31日，兩人在光州發生爭執時，A女還將B的手機摔毀，導致設備損壞並產生維修費用。



法院指出，A女的行為屬於嚴重侵犯隱私與人格權的犯罪，尤其針對藝人職業特性進行威脅，使受害人面臨更大社會與心理壓力。判決中提到：「被告利用與受害人交往期間拍攝的私密影像作為威脅工具，試圖破壞其未來演藝生涯，情節極其嚴重。」並補充，受害人因此經歷了強烈的背叛感、不安、羞辱與精神創傷。



不過法院也考慮到多項量刑減輕因素，包括：被告當庭認罪並表現出反省態度、已與被害人達成和解，且被害人撤回告訴、 並未實際將影像公開，且已主動刪除以及初犯，無前科紀錄等，根據量刑標準，原可處1年至1年9個月徒刑，最終法院裁定判處有期徒刑1年，緩刑2年，並下令A女須接受40小時性暴力治療課程，以及4年內不得在兒童、青少年與殘障人士機構就業。

值得一提的是，法院並未下達性犯罪者的個人資料公開與通報命令，理由是考量其為初犯，且無反覆性或再犯風險，另外已採取治療課程與就業限制等再犯防止措施。

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