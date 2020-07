韓食的自尊心!猜猜朴敘俊在哪裡?最佳代言人朴敘俊IG滿滿產品 收藏 Nichkhun 的現場表演!日本演唱會將推出藍光 DVD 人氣男團 Monsta X 出身的「元虎」即將在暑假過後solo出道!專輯已在製作中 BTS防彈少年團再下一城 日專創今年最高首週銷量! BLACKPINK〈How You Like That〉舞蹈練習片也破億 速度為前作的三倍快! 音樂劇《狂炎奏鳴曲》重返舞台 厲旭、柳會勝、HUI、洪周燦領銜主演! 接到「Free Hug」任務的BTS防彈少年團V...拿著紙張看著哥哥!網友:「好可愛,直接去抱就可以了嗎?」 SHINee金鐘鉉SOLO曲《End of a day》交響樂版本24日公開 JTBC新劇《境遇之數》劇照首次公開!邕聖祐與辛睿恩對視,讓人看了都心動 ♥ 期待這部浪漫喜劇! 終於等到了!時隔6個月...朴柱昊將帶著娜恩、建厚回歸《超人回來了》,第三個孩子將在節目首次公開! 「爸爸185cm、媽媽172cm」宋家三胞胎才國小2年級就長到142cm了! 《RM》預告:男女偶像大集合桐俊、韶宥、美珠、雨琦、金度延、張員瑛大勢都來啦! 退伍前一天金玟錫壓制偷拍男!正義發言:「只是做了該做的事」 權珉娥事件後AOA惠晶首發聲:努力讓身心更健康,努力照顧身邊人 「人肉符咒」李昇基又發神力了?這次竟然擋住了西伯利亞高氣壓,一夜封神! 毫無違和感!金秀賢&徐睿知的「一半一半」合成照XD GFRIEND〈Apple〉獲回歸後首冠 邊吃蘋果邊帶來安可表演! 「南韓梗王」李壽根並不只有笑點!首次公開二兒子手腳不便更鼓勵殘疾兒父母:一定要當做是祝福好好撫養 Apink鄭恩地訴說偶像團的現實困境:「還不到30歲就被當做古董」 【有片】孩子大了,都學會出走了!因為沒人喜歡自己而氣惱的小可愛本特利XD 《青春記錄》新預告短短30秒:朴寶劍全新角色換上N種造型帥氣逼人!

