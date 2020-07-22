JTBC新劇《境遇之數》劇照首次公開！邕聖祐與辛睿恩對視，讓人看了都心動 ♥ 期待這部浪漫喜劇！
韓劇 2020年7月22日 星期三12:44 Yuan
JTBC新劇《境遇之數》（前譯：《從朋友變成戀人的可能性》）講述因為誤會而錯過的兩名男女，經過10年循序漸進地互相單戀的浪漫愛情故事，長時間單戀隱藏真心的女人和現在才明白自己真心的男人，最終從朋友變成了情人。
今日（22日），製作組首次公開了邕聖祐、辛睿恩的劇照，兩人的對視讓不少觀眾更加期待播出。
邕聖祐飾演能力、外貌出衆的完美男攝影師「李修」，隨著開始在意長時間只做朋友的景雨妍，原本他平靜的日常開始朝著意想不到的方向發展，這也是邕聖祐首次挑戰浪漫喜劇。
辛睿恩變身成被單戀詛咒纏身「不太了解戀愛」的「景雨妍」，直是「李修向日葵」的她，走了10年的單戀之路，將迎來結束暗戀的機會。
關於這次兩人的合作，辛睿恩表示：「為了能很好地展現雨妍和李修的關係所帶來的舒適感，先靠近我也一直照顧我，真的很感謝。邕聖祐演員很注意細節，心思很細膩，每個場景都會製造不同方向的有熱情的演員。」邕聖祐表示：「我和辛睿恩合作的很好，擁有讓人們心情都好起來的能量，感受到了和景雨妍很像。」
（延伸閱讀： 邕聖祐、辛睿恩有望出演《從朋友變成戀人的可能性》！光看網友製作的合成照...就已經化學反應爆發！）
另外，《境遇之數》由《我的ID是江南美人》崔成範導演執導，2017年當選JTBC劇本徵集的趙承熙作家執筆，預計在今年9月播出。
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