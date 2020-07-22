JTBC新剧《境遇之数》剧照首次公开！邕圣佑与辛睿恩对视，让人看了都心动 ♥ 期待这部浪漫喜剧！
韩剧 2020年7月22日 星期三12:44 Yuan
JTBC新剧《境遇之数》（前译：《从朋友变成恋人的可能性》）讲述因为误会而错过的两名男女，经过10年循序渐进地互相单恋的浪漫爱情故事，长时间单恋隐藏真心的女人和现在才明白自己真心的男人，最终从朋友变成了情人。
今日（22日），制作组首次公开了邕圣佑、辛睿恩的剧照，两人的对视让不少观众更加期待播出。
邕圣佑饰演能力、外貌出衆的完美男摄影师「李修」，随著开始在意长时间只做朋友的景雨妍，原本他平静的日常开始朝著意想不到的方向发展，这也是邕圣佑首次挑战浪漫喜剧。
辛睿恩变身成被单恋诅咒缠身「不太了解恋爱」的「景雨妍」，直是「李修向日葵」的她，走了10年的单恋之路，将迎来结束暗恋的机会。
关於这次两人的合作，辛睿恩表示：「为了能很好地展现雨妍和李修的关系所带来的舒适感，先靠近我也一直照顾我，真的很感谢。邕圣佑演员很注意细节，心思很细腻，每个场景都会制造不同方向的有热情的演员。」邕圣佑表示：「我和辛睿恩合作的很好，拥有让人们心情都好起来的能量，感受到了和景雨妍很像。」
（延伸阅读： 邕圣佑、辛睿恩有望出演《从朋友变成恋人的可能性》！光看网友制作的合成照...就已经化学反应爆发！）
另外，《境遇之数》由《我的ID是江南美人》崔成范导演执导，2017年当选JTBC剧本徵集的赵承熙作家执笔，预计在今年9月播出。
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