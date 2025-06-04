李帝勳同時拍攝兩部續集神劇《信號Singal2》《模範計程車3》雖然行程滿檔但他卻說非常幸福！

演員李帝勳正在拍攝兩部大家敲碗的續集電視劇作品，也就是《信號Singal2》以及《模範計程車3》，《模範計程車》系列在第二季推出後依舊大獲好評，因此製作第三季，另外《信號Singal》更是大家引頸期待許久的作品，同時拍攝兩部作品的他行程超滿，但他也感到相當幸福。

李帝勳正在拍攝tvN電視劇《信號Singal2》以及SBS的電視劇《模範計程車3》，而這兩部作品可說是很多人的人生電視劇，並且都由李帝勳擔任主角，也是他的兩大人生角色。李帝勳表示，雖然看他最近的拍攝行程表一定會嚇到大家，不過不管他在哪一個場所進行工作，他都會盡全力。不過讓他感到抱歉的是，如果行程能夠再自由一點，可能會有更多時間讓他進行舞台問候或其他跟粉絲們近距離互動的行程。



也因為相當忙碌的行程，同時拍攝兩部作品因此在協調行程上難度變得更高了，李帝勳也對此感到抱歉，雖然一天都不能休息，感到非常的辛苦，但還是非常感謝大家，希望日後不要受傷，不要生病，健健康康地消化所有的行程。李帝勳認為能夠拍攝兩部續集系列作品，延續著主角的個性，讓他感到相當踏實，不過要如何表現出比前作更有趣的劇情，也讓他覺得頗有壓力。



李帝勳相當有自信的表示《信號Singal2》與《模範計程車3》這兩部作品相信都能夠滿足觀眾們的期待，拍攝的期間也相當開心，比較可惜的是他重返大螢幕的作品《燒酒戰爭》，他因為行程太忙碌所以無法參與太多宣傳的活動。



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