真有此人！《鬼宮》「八尺鬼」真人所演非CG，生前死後都是同一演員徐道永！

今夏目前最精彩、最「沁涼」韓劇非《鬼宮》莫屬，收視一直維持在10%左右佳績，而裡頭相當重要的「八尺鬼」，竟是真人演出？

上週播出的第13集揭曉八尺鬼背後故事，他主要是衍宗大王身邊的護衛「千金輝」，與龍潭谷居民共同的冤屈與怨氣幻化而成，「千金輝」是由演員徐道永演出，沒想到八尺鬼也是由他親自所演！不是替身！這全都在徐道永IG曝光。



在13集播出後，徐道永本人便在IG直播與發文，表示「終於可以公開了」，說自己為了演身體魁武、能舉起巨石的千金輝將軍，為此增重8公斤。一直都很想分享這些的他，預告自己直至《鬼宮》結局，每天都會上傳內容。果真，他近日天天更新，原來千金輝幻化的八尺鬼也是他演的，並非CG是由他上特殊化妝親自上陣，這也是為何他相當保密，等到八尺鬼的故事公開後才敢公開所有花絮吧！



他不僅透露自己拍戲期間和「王」金智勳及「王的護衛」金東赫（김동혁）是拍戲期間室友外，還會上傳自己化身八尺鬼時的逗趣影片稱「八尺鬼不可怕」，相當努力扭轉八尺鬼形象(?)。他直播中更透露他每次上戲前都得由四名特殊化妝師花三小時化妝，還得穿著重達30公斤的盔甲，就算零下18度拍戲，汗仍舊如雨般落下。八尺鬼發出的特別嗓音也是由他親自配音，扮演千金輝「生前死後」全不假他人，敬業程度與劇組忠於劇情之安排值得敬佩。



（▼金智勳也上傳了和八尺鬼合照，笑說八尺鬼是他朋友）



除此之外，徐道永直播還透露演員和工作人員在開拍前，都不知道演八尺鬼的是他，他都沒有參加開拍前的會面和劇本研讀，妝扮成八尺鬼後首度和大家打招呼時，大家都嚇了一跳，也透露導演第一次看到時一邊鼓掌一邊說演得好。

由於八尺鬼如字面所示相當高大約240公分，加上長相非凡，一般人或許都會以為是CG呈現，或以為是由前籃球選手演出，如220公分曾演《破墓》的前籃球選手金炳旿。不過尹成植導演其實在劇播前的發表會上便說過有些鬼是真實演出，透過化妝和特殊打扮拍攝，再使用CG讓畫面看起來更完善，‎苞娜也回答過記者鬼都是演員親自打扮，後來一些宣傳影片，還有幾日前出版的‎《鬼宮》劇照書，都曝光過八尺鬼片場「真有此人」。



順帶一提，演員徐道永經常主演晨間劇，有「永遠的初戀」之稱，近幾年自Covid-19疫情後，預定拍攝的戲劇延期後便事業停擺，上一次演出已是2019年到2020年擔綱《想品嚐一下味道嗎？》第一男主角。睽違五年回歸，他不僅現身電視劇《鬼宮》，還上知名歌藝PK節目《蒙面歌王》秀歌聲，令人驚豔，他的IG目前看起來還因八尺鬼「風格大變」，相當有趣。



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