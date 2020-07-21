「7年練習生」方藝潭終於要出道了！TREASURE確定8月7日正式出道

TREASURE終於確定出道日期了，就在8月7日！
YG娛樂昨日上午通過官方Blog公開了12人男團TREASURE的世界觀概念影片和出道日海報，這是YG在BLACKPINK之後時隔4年之久再次推出新人，也是創立24年來第一次推出成員人數如此眾多的組合。
概念影片中展現出了TREASURE以國際市場為目標的覺悟，搭配英文旁白：「There are discoveries to be made in everyday life（無聊重複的日常等著你去探索新發現）。 」隨後是人類歷史中里程碑式的重要發現，成員們逐漸聚集到一起：「This one step will change everything（這一步將改變一切）。 This will is going to shake the world（這份意志將改變世界），We call this THE TREASURE EFFECT（我們稱之為THE TREASURE EFFECT）。 」
TREASUERE有4名成員來自日本，這一點預計將在日本這一世界第二大市場中發揮有利作用。
YG表示：「TREASURE的出道歌曲MV是歷代新人中投資最多製作的。 」此前主唱成員方藝潭發行SOLO歌曲《WAYO》，12位成員為表紀念一起做了直播，吸引到95萬人收看，各方面都是新人中罕見的成績，期待他們的出道啊！
（圖源：YG）
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