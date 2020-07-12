【投稿】看韓國偶像選秀《PRODUCE 101》系列造假風波一年後...中韓選秀之間的消漲

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去年夏日韓國選秀節目《PRODUCE X 101》開播並在七月十九日直播總決賽，未料決賽夜各練習生的票數經計算後，因票數差29978被爆出作票的疑慮以及公司上層透過交易來取得出道位的爭議...

而據警方調查後證實《PRODUCE 101》系列的造假疑雲，今年五月製作人安俊英等人終審，被判處三年有期徒刑．然而在《PRODUCE 101》系列造假風波告一段落後，接踵而來的卻是中國偶像選秀的崛起？

從《偶像練習生》到《創造101》再到《青春有你2》



中國偶像選秀如同《跑男》、《中餐廳》等綜藝節目，皆是先以無版權的高度模仿做為開端，《偶像練習生》亦是如此，也因為取材自2017最熱門的選秀節目《PRODUCE 101》第二季和擁有強大的導師陣容，替偶像練習生掀起了話題性、改變了中國的演藝生態，成為中國選秀節目中收視率最高的一次，開始中韓之間的偶像選秀節目之爭。

再來到2018年，《創造101》買下了《PRODUCE 101》系列的版權，名正言順的製播《創造》系列，集結了更多有名的練習生如：韓國女團宇宙少女的中國成員孟美岐、吳宣儀、《中國有嘻哈》的參賽者Yamy跟在台灣發展的Sunnee和陳芳語等人，讓《創造101》的聲勢浩大，開播以來受到華人演藝圈了極大的關注，成團後的火箭少女也佔據中國演藝市場，替後續女團選秀鋪路。



最後是今年開播的《青春有你2》，在2018到2020之間的中國偶像選秀都不如《偶像練習生》和《創造101》亮眼，加上《PRODUCE 101》系列第三季和第四季的輪流開播，使選秀節目的焦點再度放回韓國身上，直到去年因為《PRODUCE 101》系列造假風波，讓韓國偶像選秀的聲勢急墜，中國偶像選秀才又拾回關注度，同時也因為選手自身的話題性和新鮮的導師團隊，使《青春有你2》重回《偶像練習生》和《創造101》當時的盛況，創下另一波中國偶像選秀熱潮。

中國從模仿到成功建立自家選秀模式

比較韓國《PRODUCE 101》系列和中國《創造》與《青春》系列，雖然兩者同樣以粉絲經濟為主軸，但仍可以看出兩邊不同的選秀節目套路．首先《PRODUCE 101》系列以嚴格訓練和生存比賽的概念為主，著重競演舞台和練習生各方面的能力與魅力，致力締造出具有高質量和高人氣的偶像團體，而這樣的模式成功打破韓國演藝圈的生態，從I.O.I、WANNA ONE、IZ*ONE和X1可以驗證，這些從《PRODUCE 101》系列出道的團體，透過節目的曝光度造就他們出道即勝利，使他們能在剛出道就席捲韓國演藝圈、站上各大舞台，收獲人氣和漂亮的成績。



而中國與韓國的不同在於他們不主打嚴格訓練和生存考驗的刺激感，中國以偏向綜藝節目的方式呈現，著重描述練習生之間的情感和成長過程，能力並不是最大的考量因素．然而其又分為兩大派系——愛奇藝跟騰訊，愛奇藝打造了《偶像練習生》和《青春》系列，擁有較強的影音平台串流和海外資源，騰訊則是打造了《創造》系列，擁有較多資金和國內演藝事業合作機會。

但即使兩家製作商不斷在競爭，兩者的共通點都是利用廣告商和粉絲打榜引來龐大資金，這也是中國選秀獨有文化，像是韓國《PRODUCE 101》系列的投票方式是中規中矩的簡訊投票以及一般的線上投票，而中國則是電玩中常講的「課金玩家」粉絲錢砸得又多練習生能得到的資源越多，因此中國做選秀的目標並不是打造一個高質量的偶像團體，展現他們的歌舞能力席捲演藝圈，而是讓出道的團體成為各大綜藝節目或商業資源的寵兒，帶來流量，成為最佳代言人，同時這樣的模式也讓中國建立起與韓國不同的策劃手段，形成中國演藝圈的新勢力。

面對當今趨勢選秀節目粉絲的心聲



身為選秀節目的愛好者，筆者認為中韓的選秀模式都已定型，韓國《PRODUCE 101》系列因為造假風波終止它的造星神話和節目發展，中國偶像選秀節目則是過度密集和飽和，如同檔期播出的《青春有你2》和《創造營2020》，明顯的後者關注度被前者壓過．因此身為一個粉絲，希望不論中韓都能在選秀節目上做出改變，像是韓國須正視造假和企業勾結問題，才能重拾名聲；中國則須作出轉型不再以練習生選秀為主，如：以前輩姊姊為主的選秀「乘風破浪的姊姊們」．如此一來才能在飽和的選秀市場，開出一條新道路。



總而言之，選秀節目依然是影視市場中重要的一環，只要開播必然會帶來一些討論度，只是誰會是下一個大眾關注的焦點無法預料，所以期許日後的偶像選秀節目能做出不一樣的革新，再創選秀盛世。

圖源：網絡＆I.O.I、WANNA ONE、IZ*ONE、X1 Facebook／作者：陳姿穎

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