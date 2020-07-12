【有洋蔥！】《Video Star》孔旻智退團時被罵「叛徒」 Sandara淚目：「當時沒能多照顧你」

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雖然2NE1已經解散，但成員們之間深厚的感情從來沒有變啊T^T

7日播出的MBC every1節目《Video Star》里，曾經一起作為2NE1成員活動的孔旻智和Sandara重逢，旻智分享了退團時遭到惡意留言攻擊的痛苦心情：「有人說，你長得這麼醜怎麼當歌手? 可是我認為對於歌手而已，實力比長相更重要。 」

2NE1在2009年正式出道，發行了僅僅兩張專輯，過長的空白期也讓她感到壓力：「2NE1是4年才出一張專輯的 女團，因為空白期太長，真的很有壓力、很難受，還患上了憂鬱症。 」



最終，旻智在2016年5月離開2NE1，轉型當SOLO歌手：「退團之後，很多人罵我是叛徒，還有很多不實傳言在網上流傳。 因為實在太難承受，所以有很長一段時間都不看網路媒體。 」而那時的旻智只有22歲，正是心靈敏感的年紀。



作為曾經的2NE1忙內，旻智說自己有話想對Sandara姐姐說：「姐姐一直在嘗試不同的挑戰，讓我在空白期獲得了很多力量。 Sandara在成員中間就像媽媽一樣，總是在照顧大家。 」一句話讓Sandara爆哭，旻智也眼泛淚光。



Sandara說：「其實我不是很柔和的個性，最近才比較多進行表達。 在一起活動時沒能更多照顧你，感覺很抱歉。 當時那麼小年紀該有多辛苦啊，現在回想起來都會後悔......」Dara歐尼真的很善良溫柔啊T^T



朴素賢在一邊看著也忍不住眼睛濕濕：「當時那麼小的朋友現在都已經長大懂事了，這樣聊天真的讓人感覺成長了很多啊。 」

很多人看過節目之後都感歎：「好想再看到2NE1合體啊」、「兩個人都辛苦了」、「希望以後只有好事發生啊」。





（圖源：《Video Star》）

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