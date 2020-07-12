小編私心推薦鄭恩地跟其他歌手合作過的歌曲「超好聽TOP 5」！

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來著的星期三就是Apink成員鄭恩地SOLO回歸日子，在之前小編私心推薦鄭恩地跟其他歌手合作曲TOP 5，看大家都有沒有聽過！

1) 鄭恩地＆梁耀燮—《LOVE DAY》

這首歌在2012年推出，當時A-Cube娛樂公司的推出了項目《A CUBE FOR SEASON》，是按季節打造作品給粉絲，而這首歌亦是項目中的第一季作品，當時歌曲也在3月14日白色情人節推出，所以整首歌真的超粉紅！



2) 鄭恩地＆徐仁國—《All For You》

這首歌因為大家都蠻熟悉吧～（笑）就是《請回答1997》的OST，同樣也是2012年推出，現在每每聽到這首歌都會想起劇中很多畫面！大家有沒有？



3) 鄭恩地＆許閣—《이제 그만 싸우자》（Break Up To Make Up）

這首歌在2014年推出，是當時PLAN A Entertainment推出的夏天《'A CUBE' FOR SEASON # SKY BLUE》project歌曲，這首歌很有90年代的感覺，小編蠻喜歡這樣的曲風，而這首歌的MV是《짧은머리》（Short Hair）的第二集，也是用手指來表達故事，蠻可愛的MV！



4) 鄭恩地＆許閣—《바다》（Bada）

這首歌在2016年推出，是《'PLAN A' FIRST EPISODE》project歌曲，所以現在天氣那麼熱，聽下這首很有「海洋感」的歌曲消一消暑吧！



5) 鄭恩地＆10cm—《같이 걸어요》（Be With Me）

這首歌在上年2019推出，歌曲是講述在溫暖的春天與初夏這適合散步的日子，兩個人一起走著的內容，小編本身很喜歡10cm權正烈的歌聲，再加上恩地的像對話般的歌唱方式，為歌曲增添一絲心動的感覺。



以上就是小編推介的歌曲，如有恩地跟其他藝人合作的歌曲，都可以留言跟小編及大家分享喔～

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