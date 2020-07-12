【投稿】看韩国偶像选秀《PRODUCE 101》系列造假风波一年后...中韩选秀之间的消涨

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去年夏日韩国选秀节目《PRODUCE X 101》开播并在七月十九日直播总决赛，未料决赛夜各练习生的票数经计算后，因票数差29978被爆出作票的疑虑以及公司上层透过交易来取得出道位的争议...

而据警方调查后证实《PRODUCE 101》系列的造假疑云，今年五月制作人安俊英等人终审，被判处三年有期徒刑．然而在《PRODUCE 101》系列造假风波告一段落后，接踵而来的却是中国偶像选秀的崛起？

从《偶像练习生》到《创造101》再到《青春有你2》



中国偶像选秀如同《跑男》、《中餐厅》等综艺节目，皆是先以无版权的高度模仿做为开端，《偶像练习生》亦是如此，也因为取材自2017最热门的选秀节目《PRODUCE 101》第二季和拥有强大的导师阵容，替偶像练习生掀起了话题性、改变了中国的演艺生态，成为中国选秀节目中收视率最高的一次，开始中韩之间的偶像选秀节目之争。

再来到2018年，《创造101》买下了《PRODUCE 101》系列的版权，名正言顺的制播《创造》系列，集结了更多有名的练习生如：韩国女团宇宙少女的中国成员孟美岐、吴宣仪、《中国有嘻哈》的参赛者Yamy跟在台湾发展的Sunnee和陈芳语等人，让《创造101》的声势浩大，开播以来受到华人演艺圈了极大的关注，成团后的火箭少女也占据中国演艺市场，替后续女团选秀铺路。



最后是今年开播的《青春有你2》，在2018到2020之间的中国偶像选秀都不如《偶像练习生》和《创造101》亮眼，加上《PRODUCE 101》系列第三季和第四季的轮流开播，使选秀节目的焦点再度放回韩国身上，直到去年因为《PRODUCE 101》系列造假风波，让韩国偶像选秀的声势急坠，中国偶像选秀才又拾回关注度，同时也因为选手自身的话题性和新鲜的导师团队，使《青春有你2》重回《偶像练习生》和《创造101》当时的盛况，创下另一波中国偶像选秀热潮。

中国从模仿到成功建立自家选秀模式

比较韩国《PRODUCE 101》系列和中国《创造》与《青春》系列，虽然两者同样以粉丝经济为主轴，但仍可以看出两边不同的选秀节目套路．首先《PRODUCE 101》系列以严格训练和生存比赛的概念为主，著重竞演舞台和练习生各方面的能力与魅力，致力缔造出具有高质量和高人气的偶像团体，而这样的模式成功打破韩国演艺圈的生态，从I.O.I、WANNA ONE、IZ*ONE和X1可以验证，这些从《PRODUCE 101》系列出道的团体，透过节目的曝光度造就他们出道即胜利，使他们能在刚出道就席卷韩国演艺圈、站上各大舞台，收获人气和漂亮的成绩。



而中国与韩国的不同在於他们不主打严格训练和生存考验的刺激感，中国以偏向综艺节目的方式呈现，著重描述练习生之间的情感和成长过程，能力并不是最大的考量因素．然而其又分为两大派系——爱奇艺跟腾讯，爱奇艺打造了《偶像练习生》和《青春》系列，拥有较强的影音平台串流和海外资源，腾讯则是打造了《创造》系列，拥有较多资金和国内演艺事业合作机会。

但即使两家制作商不断在竞争，两者的共通点都是利用广告商和粉丝打榜引来庞大资金，这也是中国选秀独有文化，像是韩国《PRODUCE 101》系列的投票方式是中规中矩的简讯投票以及一般的线上投票，而中国则是电玩中常讲的「课金玩家」粉丝钱砸得又多练习生能得到的资源越多，因此中国做选秀的目标并不是打造一个高质量的偶像团体，展现他们的歌舞能力席卷演艺圈，而是让出道的团体成为各大综艺节目或商业资源的宠儿，带来流量，成为最佳代言人，同时这样的模式也让中国建立起与韩国不同的策划手段，形成中国演艺圈的新势力。

面对当今趋势选秀节目粉丝的心声



身为选秀节目的爱好者，笔者认为中韩的选秀模式都已定型，韩国《PRODUCE 101》系列因为造假风波终止它的造星神话和节目发展，中国偶像选秀节目则是过度密集和饱和，如同档期播出的《青春有你2》和《创造营2020》，明显的后者关注度被前者压过．因此身为一个粉丝，希望不论中韩都能在选秀节目上做出改变，像是韩国须正视造假和企业勾结问题，才能重拾名声；中国则须作出转型不再以练习生选秀为主，如：以前辈姊姊为主的选秀「乘风破浪的姊姊们」．如此一来才能在饱和的选秀市场，开出一条新道路。



总而言之，选秀节目依然是影视市场中重要的一环，只要开播必然会带来一些讨论度，只是谁会是下一个大众关注的焦点无法预料，所以期许日后的偶像选秀节目能做出不一样的革新，再创选秀盛世。

图源：网络＆I.O.I、WANNA ONE、IZ*ONE、X1 Facebook／作者：陈姿颖

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