「朝鮮口袋男」可愛登雜誌：趙範八與全錫浩的生存法則大公開

全錫浩近日登上5月號《VOGUE》時尚雜誌，專訪中提及趙範八一角以及自己的演員生涯，積極正面的言談內容，超級圈粉～！
全錫浩連續演出《屍戰朝鮮》、《Hyena：富豪辯護人》以及《365：逆轉命運的1年》迎來生涯高峰，從《屍戰朝鮮》得來的「世界可愛」、「朝鮮口袋男」稱號也跟著他到現在。
許多《屍戰朝鮮》的觀眾一定都有過疑問：為什麼趙範八身手那麼差，還能夠活到最後？編劇金銀姬曾解釋，範八雖然在解決瘟疫上毫無用處，但他是個能屈能伸、懂得報恩的人，像他這樣的人總是能夠死裡逃生，便成了劇中欲滅卻又不滅的希望之火，也許人們會同情趙範八這個甘草人物，但最重要的是能感受他的「可愛」。對此，全錫浩說：「世界上只有英雄就沒有意思了，像範八那樣遇上壞人會害怕的人，才貼近平凡的我們。」
不論是《屍戰朝鮮》趙範八或是《Hyena》賈技奕，全錫浩最近演出的人物形象都比較正面陽光，不過他也曾經在《未生》、《Good Wife》與《臨時制先生》中飾演反派，當時都被觀眾甚至同劇演員恨得牙癢癢。問及生活上是否帶來困擾，他否認，並且覺得現實生活中有更多這樣的反派角色，如果把他當壞人討厭、謾罵都沒有關係，在正派主角有所反擊之後，觀眾也會得到宣洩感。
全錫浩還參與了許多具有社會議題的電影，包括攸關性暴力的《祕密花園》、描述受虐兒的《白小姐／救贖》、講述歲月號事件遺屬的《春天的街道》……等等。全錫浩說：「我一直想在自己能力所及的範圍內付出。在讀了法頂師父《活著都要幸福》的書之後，發覺到只要有幸福的機會，都應該要好好抓住。我不確定『少數人』 的說法是否正確，但我想用我的方式幫助那些比較沒有力量的人講出他們的故事。當有人喜歡範八這個角色的時候，也許會找出我過去的作品，會發現『啊，原來他演過這樣的作品』、『原來有這樣的故事啊』，可以讓這些議題再度被了解。」
最後談到演員這個職業，全錫浩掩飾不住熱愛，他認為演戲和一般上班族與自營業相去不遠：「在現場都需要無數次的對話、失敗和挑戰。因為沒有正確答案，所以是個不斷把『不好』去掉，找出最『適合』的過程。有時候會需要聽取許多建議，但有時反而會因為不喜歡那些建議而哭，很像在坐雲霄飛車，不過很有意思。」他還說：「相信身邊有好心人支持你，會是很大的力量，沒有比和好演員一起演戲更好的瞬間了。」
全錫浩最近的一部作品《365：逆轉命運的1年》上週也完結了，如此正面積極的我們「世界可愛」全錫浩，下個作品會是什麼呢？
（圖：《VOGUE》）
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