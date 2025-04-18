引領全球熱潮的Disney+韓劇《Moving 異能》第二季導演更換！由《屍戰朝鮮》金成勳導演接棒加盟

Disney+人氣作品《Moving 異能》（Moving超異能族）的續集——第二季，確定將由金成勳導演接棒執導，引發了熱烈關注。

根據韓媒OSEN最新的採訪結果，Disney+原創影集《Moving 異能》第二季即將於下個月進入前期製作階段，並敲定由金成勳導演擔任新任導演。



早前於2023年8月公開的第一季是由導演朴仁濟執導，但他將不參與第二季的製作。全新製作的《Moving 異能》第二季，將由執導Netflix影集《屍戰朝鮮》（2019）、《屍戰朝鮮2》（2020），以及電影《失控隧道》（2016）、《贖命救援》（2023）...等精緻作品的導演金成勳掌鏡。

有趣的是，金成勳與朴仁濟導演曾在《屍戰朝鮮2》中有過特殊交集。雖然並未共同執導，但當時金成勳負責開場的第一集，之後就由朴仁濟接手從第二集一直拍攝至最終回。這次則將在《Moving 異能》系列中分開各自執導。



據悉，《Moving 異能》第二季的製作團隊最近已開始向主要演員們傳達最新進度，包括導演更換的相關消息，正在有條不紊地準備中。

目前原作漫畫家姜草正專心投入第二季劇本的撰寫，預計今年5月進入前期製作，並以明年3月開拍為目標。



另一方面，《Moving 異能》第一季自企劃階段起就備受關注，製作費高達500億韓元，是一部大型製作。原作同名網路漫畫的作者姜草親自執筆劇本，加上柳承龍、趙寅成、韓孝周等頂級演員，以及高允貞、李正河、金度勳等新銳演員的精彩演出，共同造就了此劇的全球熱播。

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