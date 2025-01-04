《未生》職員近況曝光：居然有4人在參加《魷魚遊戲2》！網問「公司倒閉了嗎」

同一家公司竟然有4名職員都跑去參加魷魚遊戲，究竟倒閉得有多徹底啊XD

Netflix年度大作《魷魚遊戲2》近日上線後引發各國觀眾關注和討論，不乏有老韓劇迷發現：劇中好幾個角色，都曾出現在多年前的另一部經典韓劇《未生》裡，而且好像還是同事耶？

其中最明顯的就是任時完和姜河那。 《魷魚遊戲2》裡，任時完飾演投資加密貨幣遭遇詐騙的Youtuber「李名器」，姜河那飾演海軍陸戰隊出身的「姜大虎」，個性外強中乾，在第二季最後一集做出了意料之外的選擇，對劇情走向起到決定性作用。





而在《未生》裡，任時完和姜河那飾演同一家公司One International的實習生，前者是只懂下棋、缺乏社會經驗的菜鳥「張克萊」，後者是臉有點臭但內心善良的「張百基」。



《魷魚遊戲2》裡有一個頗具存在感的黑幫小弟角色「崔宇碩」，就是和老大一起被畫片男（孔劉 飾）抓去玩恐怖猜拳遊戲的男仔。



這個角色由演員全錫浩飾演，是不是覺得很眼熟？ 他就是《未生》裡安英怡（姜素拉 飾）的討人厭上司「夏成俊」，喜歡把紙捲起來戳人家胸口的那位XD



還有《魷魚遊戲2》203號參賽者「金基珉」，在投票中一直選繼續玩、在夜襲屠殺中下手狠辣，目前為止戲份不多但尚未下線。



這位演員名叫崔貴華，也有參演《未生》，而且角色個性天差地別！崔貴華在《未生》中飾演「朴代理」，是合作企業之間出名的軟柿子。



朴代理負責新職員OJT（在職訓練），帶張克萊和張百基拜訪合作企業時慘遭蔑視，最後在張克萊亮閃閃的鼓勵眼神中重新燃起鬥志、仿彿展開天使翅膀，貢獻了全劇CG成本最高的一幕XD



這一巧合令網友忍不住調侃：「One International倒閉了嗎？」「看來同事們都不太順利啊」「期待他們在第三季的表現」XD

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