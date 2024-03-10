【K社韓國小百科】你也有這種感覺嗎？韓媒評Netflix韓劇畫面越來越刺激，品質卻走低

劇情越來越刺激，劇作質量卻越來越低，韓媒對近期Netflix製作的韓劇提出了質疑。

在過去幾年裡，Netflix的韓國原創作品品質管理問題迫在眉睫。 自從以《屍戰朝鮮》系列開始，Netflix的各種韓國原創作品不僅在韓國，更是在全球觀眾中都引起了轟動。 然而最近幾年，品質不佳且只注重刺激性劇情的Netflix原創韓劇讓韓國本土觀眾感到失望。

初始，Netflix憑藉高品質的韓劇原創作品建立了「可信賴的」形象，但這種形象早已消失。 現在，Netflix原創韓劇的完成度不足以稱之為「作品」。 去年，除了《黑暗榮耀》第二部和《精神病房也會迎來春天》之外，大部份發佈的韓劇都受到了觀眾的批評。



特別是之前引起轟動的作品的續集都令觀眾不滿，揭示韓國軍隊暗黑內幕的《D.P：逃兵追緝令》和開創韓國怪物題材新局面的《SWEET HOME》的續集都被評為爛作，和精心製作的第一部完全不能比。 更糟糕的是，《SWEET HOME》第三季即將在今年發佈，但由於第二季的差評，觀眾們對此並不抱有太大期望。



大製作《京城生物》第一季也在敘事上存在問題，CG效果不佳，角色崩壞等諸多因素受到了觀眾們的嚴厲批評，儘管第二季計畫於今年下半年發佈，觀眾們對其期待值並不高。多部原本備受期待的熱門劇的續集滿意度都低於預期的評價，這使得即將在今年發佈的《魷魚遊戲》和《地獄公使》的續集引發了更多的擔憂。



韓媒指出Netflix原創韓劇面臨的最大問題是他們在韓國觀眾最看重的敘事和品質方面落後，偏好使用與劇情無關的刺激性場景，可能是由於OTT平台相對於電視台擁有更自由的表達方式，這些過於刺激的描寫手法令觀眾們很反感。 例如，前段時間上架的《殺人者o難堪》因女性裸露鏡頭和明顯的偷拍鏡頭使得整部劇遭到觀眾的強烈批評。



有人指出，Netflix的市場面向全球，而不是僅需滿足韓國觀眾對敘事和質量的關注。 當然，征服全球市場是可以理解的。 然而，基於韓國才製作出的原創韓劇卻忽視了本土觀眾的觀感這一點使得廣大韓國觀眾感到極度的不滿意。 在這種情況下，Netflix計畫今年發佈總共19部系列和電影，若持續存在以上的質量問題，恐怕很難挽回訂閱者的心。

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