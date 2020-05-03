「朝鲜口袋男」可爱登杂志：赵范八与全锡浩的生存法则大公开

全锡浩近日登上5月号《VOGUE》时尚杂志，专访中提及赵范八一角以及自己的演员生涯，积极正面的言谈内容，超级圈粉～！
全锡浩连续演出《尸战朝鲜》、《Hyena：富豪辩护人》以及《365：逆转命运的1年》迎来生涯高峰，从《尸战朝鲜》得来的「世界可爱」、「朝鲜口袋男」称号也跟著他到现在。
许多《尸战朝鲜》的观众一定都有过疑问：为什么赵范八身手那么差，还能够活到最后？编剧金银姬曾解释，范八虽然在解决瘟疫上毫无用处，但他是个能屈能伸、懂得报恩的人，像他这样的人总是能够死里逃生，便成了剧中欲灭却又不灭的希望之火，也许人们会同情赵范八这个甘草人物，但最重要的是能感受他的「可爱」。对此，全锡浩说：「世界上只有英雄就没有意思了，像范八那样遇上坏人会害怕的人，才贴近平凡的我们。」
不论是《尸战朝鲜》赵范八或是《Hyena》贾技奕，全锡浩最近演出的人物形象都比较正面阳光，不过他也曾经在《未生》、《Good Wife》与《临时制先生》中饰演反派，当时都被观众甚至同剧演员恨得牙痒痒。问及生活上是否带来困扰，他否认，并且觉得现实生活中有更多这样的反派角色，如果把他当坏人讨厌、谩骂都没有关系，在正派主角有所反击之后，观众也会得到宣泄感。
全锡浩还参与了许多具有社会议题的电影，包括攸关性暴力的《秘密花园》、描述受虐儿的《白小姐／救赎》、讲述岁月号事件遗属的《春天的街道》……等等。全锡浩说：「我一直想在自己能力所及的范围内付出。在读了法顶师父《活著都要幸福》的书之后，发觉到只要有幸福的机会，都应该要好好抓住。我不确定『少数人』 的说法是否正确，但我想用我的方式帮助那些比较没有力量的人讲出他们的故事。当有人喜欢范八这个角色的时候，也许会找出我过去的作品，会发现『啊，原来他演过这样的作品』、『原来有这样的故事啊』，可以让这些议题再度被了解。」
最后谈到演员这个职业，全锡浩掩饰不住热爱，他认为演戏和一般上班族与自营业相去不远：「在现场都需要无数次的对话、失败和挑战。因为没有正确答案，所以是个不断把『不好』去掉，找出最『适合』的过程。有时候会需要听取许多建议，但有时反而会因为不喜欢那些建议而哭，很像在坐云霄飞车，不过很有意思。」他还说：「相信身边有好心人支持你，会是很大的力量，没有比和好演员一起演戏更好的瞬间了。」
全锡浩最近的一部作品《365：逆转命运的1年》上周也完结了，如此正面积极的我们「世界可爱」全锡浩，下个作品会是什么呢？
（图：《VOGUE》）
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