熱門神劇《夫妻的世界》成為「五冠王」新劇《Born Again 重生》首播衝入TOP.5
韓劇 2020年4月29日 星期三14:00 MiJimin
【韓國電視劇／話題性／總排行】《夫妻的世界》幾乎是週週穩坐冠軍寶座，此外，新劇《Born Again》（重生）首播後進入前五名，大家正在追哪幾部劇呢～？（榜單熱門劇：《The King：永遠的君主》、《機智醫生生活》、《那個男人的記憶法》）
JTBC 熱門韓劇《夫妻的世界》第 10 集收視率正式超越《SKY Castle 天空之城》，成為 JTBC 電視台歷代電視劇一位，在話題性排行榜上，更是從3月最後一週首播奪冠後，至今已經連續奪下五次冠軍，榮登韓劇話題性「五冠王」，勢不可擋。
此外，由張基龍、陳世娫、李洙赫三人主演的《Born Again》（重生）在4月20日（週一）正式首播，排名進入前五；由劉智泰、李寶英、朴珍榮、全少妮主演的《花樣年華－生如夏花》在4月25日（週六）首播後排在第八名。
最後一起來看看你正在追的劇，是否有上榜吧！
▼4月第四週「電視劇」話題性 TOP.10 的總排行：
1．《夫妻的世界》→持平
2．《The King：永遠的君主》→持平
3．《機智醫生生活》→持平
4．《那個男人的記憶法》▲１
5．《Born Again》→新劇進榜
6．《365：逆轉命運的1年》→持平
7．《天氣好的話，我會去找你》→持平（4月21日完結）
8．《花樣年華－生如夏花》→新劇進榜
9．《一半的一半》→持平（4月28日本週剛完結）
10．《無人知曉》▲２
*此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜。
（圖自：官方劇照／黃Viu煲劇平台）
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