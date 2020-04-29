熱門神劇《夫妻的世界》成為「五冠王」新劇《Born Again 重生》首播衝入TOP.5

熱門神劇《夫妻的世界》成為「五冠王」新劇《Born Again 重生》首播衝入TOP.5

韓劇   2020年4月29日   星期三14:00   MiJimin   2

【韓國電視劇／話題性／總排行】《夫妻的世界》幾乎是週週穩坐冠軍寶座，此外，新劇《Born Again》（重生）首播後進入前五名，大家正在追哪幾部劇呢～？（榜單熱門劇：《The King：永遠的君主》、《機智醫生生活》、《那個男人的記憶法》）

JTBC 熱門韓劇《夫妻的世界》第 10 集收視率正式超越《SKY Castle 天空之城》，成為 JTBC 電視台歷代電視劇一位，在話題性排行榜上，更是從3月最後一週首播奪冠後，至今已經連續奪下五次冠軍，榮登韓劇話題性「五冠王」，勢不可擋。

此外，由張基龍、陳世娫、李洙赫三人主演的《Born Again》（重生）在4月20日（週一）正式首播，排名進入前五；由劉智泰、李寶英、朴珍榮、全少妮主演的《花樣年華－生如夏花》在4月25日（週六）首播後排在第八名。

最後一起來看看你正在追的劇，是否有上榜吧！

▼4月第四週「電視劇」話題性 TOP.10 的總排行：

1．《夫妻的世界》→持平

2．《The King：永遠的君主》→持平

3．《機智醫生生活》→持平

4．《那個男人的記憶法》▲１

5．《Born Again》→新劇進榜

6．《365：逆轉命運的1年》→持平

7．《天氣好的話，我會去找你》→持平（4月21日完結）

8．《花樣年華－生如夏花》→新劇進榜

9．《一半的一半》→持平（4月28日本週剛完結）

10．《無人知曉》▲２

*此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜。

（圖自：官方劇照／黃Viu煲劇平台）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
在Facebook上的留言
主頁 » 韓劇 » 熱門神劇《夫妻的世界》成為「五冠王」新劇《Born Again 重生》首播衝入TOP.5
© 2020 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手