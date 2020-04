THE BOYZ成員泳勛將出演《戀愛革命》:是首次的演技挑戰! 《The King:永遠的君主》李敏鎬、金高銀的初次額頭KISS 《機智醫生生活》中「碩亨媽媽」文熙景的反轉魅力!超會唱Rap...還曾與宋旻浩合作過! KangNam為幫助李相花手術復健 專門考取資「運動按摩」資格證! 這張圖太神了!曾在頒獎典禮上坐在一起的Heize、Suran、IU...都和防彈SUGA合作了! EXO CHEN升級當爸,妻子已生下女兒 《一日三餐:漁村篇5》新預告!聽到「兒子」孫浩俊的年齡之後,柳海真和車勝元都超驚訝 XD NCT Dream 今日回歸 新專輯預購量已破 50 萬張! [推測]《機智醫生生活》誰能夠解決都載學醫師的全租詐欺危機? 熱門神劇《夫妻的世界》成為「五冠王」新劇《Born Again 重生》首播衝入TOP.5 BVNDIT 5/13 回歸!將發行迷你二輯〈Carnival〉 頌樂獲發片後首冠 「很想趕快見到 Moomoo,謝謝你們!」 BTS防彈少年團全面調整世巡行程 新紀錄電影 5 月公開! 5月真的不得了!又一組神仙組合要合作...臉紅的思春期5月7日發表先行曲,由EXO伯賢參與Feat.! 「演藝圈夫妻雙雙出軌,4人一起去旅遊」!《聽到傳聞SHOW》記者爆料太震撼 全新愛情喜劇《一起吃晚餐嗎?》首波預告:宋承憲&徐智慧最差勁的初相遇~ 「Did this work?」LISA逆天長腿竟成了全球瘋玩迷因 NANA x 朴成勳確定主演辦公室浪漫喜劇《出師表》 《Running Man》500期結尾和全昭旻通話,意外製造了與梁世燦的甜蜜約定~ 韓國電視台Channel A被檢察院搜索扣押!31年來首次 讓SM藝人受到文化衝擊的YG禁令!BLACKPINK大爆料聽得SJ圭賢直抓頭XD 帶娃真的好累啊!Super Junior圭賢和雙胞胎侄子玩直播,從滿臉笑容到眼神呆滯XD 《夫妻的世界》表情包來了:我這麼可愛,你忍心欺負我嗎!? TWICE宣佈6月1日回歸 發行新歌《MORE & MORE》

