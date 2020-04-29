热门神剧《夫妻的世界》成为「五冠王」新剧《Born Again 重生》首播冲入TOP.5
韩剧 2020年4月29日 星期三14:00 MiJimin
【韩国电视剧／话题性／总排行】《夫妻的世界》几乎是周周稳坐冠军宝座，此外，新剧《Born Again》（重生）首播后进入前五名，大家正在追哪几部剧呢～？（榜单热门剧：《The King：永远的君主》、《机智医生生活》、《那个男人的记忆法》）
JTBC 热门韩剧《夫妻的世界》第 10 集收视率正式超越《SKY Castle 天空之城》，成为 JTBC 电视台历代电视剧一位，在话题性排行榜上，更是从3月最后一周首播夺冠后，至今已经连续夺下五次冠军，荣登韩剧话题性「五冠王」，势不可挡。
此外，由张基龙、陈世娫、李洙赫三人主演的《Born Again》（重生）在4月20日（周一）正式首播，排名进入前五；由刘智泰、李宝英、朴珍荣、全少妮主演的《花样年华－生如夏花》在4月25日（周六）首播后排在第八名。
最后一起来看看你正在追的剧，是否有上榜吧！
▼4月第四周「电视剧」话题性 TOP.10 的总排行：
1．《夫妻的世界》→持平
2．《The King：永远的君主》→持平
3．《机智医生生活》→持平
4．《那个男人的记忆法》▲１
5．《Born Again》→新剧进榜
6．《365：逆转命运的1年》→持平
7．《天气好的话，我会去找你》→持平（4月21日完结）
8．《花样年华－生如夏花》→新剧进榜
9．《一半的一半》→持平（4月28日本周刚完结）
10．《无人知晓》▲２
*此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜。
（图自：官方剧照／黄Viu煲剧平台）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻