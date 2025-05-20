「熊熊CP」楊碩亨♥秋敏荷成為教授夫妻！安恩真曬與金大明的合照：「《機智醫生生活3》走起吧！」

「熊熊情侶」從過去的情侶更進一步成為夫妻教授在《機智住院醫生生活》登場！安恩真18日通過 IG 限時動態公開多張與金大明的合照。

公開的照片中，安恩真和金大明擺出調皮的表情，親密地挽著手臂，她寫下：「成為教授夫妻了，好感慨啊！」另一張照片則寫道：「世上最有名的《機醫》過度投入者楊教授……《機醫3》走起！」傳達希望製作《機智醫生生活》第三季（敲碗！



兩人在《機智醫生生活》中被稱為「熊熊情侶」，受到很多觀眾的喜愛。在最近終映的《機智住院醫生生活》中作為夫妻出演而成爲話題，先登場的秋敏荷提到：「因為我們是新婚！」讓劇迷們更加好奇！最後一集中，楊碩亨為了祝賀秋敏荷被聘任為新教授，他們驚喜同框，雖然下一秒超級爆笑 XD



（＊延伸閱讀：《機醫》「熊熊CP」在《機智住院醫生生活》驚喜同框！金大明慶祝安恩真當上教授，下一秒超尷尬）

而《機智住院醫生生活》是繼《機智醫生生活》世界觀之後，講述住院醫師成長期的作品。以演員高允貞、申始雅、姜有皙、韓藝智、鄭準元等新銳演員為主軸，以新的能量引領劇情發展，而《機智醫生生活》的演員們都特別出演，也為觀眾們帶來無限感動。



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