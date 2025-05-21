《機智住院醫生生活》「熊熊CP」超甜花絮！金大明＆安恩真透露兩人婚姻生活、手機通訊錄名字！

《機智住院醫生生活》最後一集中，《機智醫生生活》的「熊熊CP」楊碩亨（金大明 飾）和秋敏荷（安恩真 飾）驚喜同框外，他們也從情侶變成夫妻，讓許多劇迷都相當開心。

公開的拍攝花絮中，被問到今天來到律帝醫院有什麼事嗎？安恩真表示：「我現在成為教授了，今天開始是第一天上班。」之後在拍攝現場，安恩真看到金大明就說：「你是不是變太瘦了？看來這夫妻倆正在減肥中。」還問他你打算帥氣的出場還是搞笑的出場？這段真的看幾次都好好笑 XD



被問到兩位的婚姻生活怎麼樣時？安恩真說：「我們現在正在你儂我儂中，正在愉快地享受新婚生活。」之後她問金大明「你手機（通訊錄）是怎麼備註我的？」金大明說：「秋秋♥」最後金大明也表示能短暫地以楊碩亨和秋敏荷跟大家見面，真的很感謝，我會期待總有一天再次和大家見面。



▽「熊熊CP」從6：27處開始

另外，安恩真下一部劇是和張基龍搭擋的《不該接吻的！》，講述的是爲了生計僞裝成媽媽就業的單身女和愛上她的組長之間的羅曼史，是一部溫暖浪漫喜劇。而金大明將特別出演好友鄭敬淏即將在30日首播的新劇《勞務師盧武鎮》，期待兩人在劇中的合作！



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