《夫妻的世界》「兒子李俊英」童年照曝光！全真㥠真的是從小帥到大
明星 2020年4月23日 星期四10:13 Rui
在《夫妻的世界》裡扮演李泰吾（朴海俊 飾）和池善雨（金喜愛 飾）兒子李俊英的全真㥠的可愛童年照大曝光。
劇中，李俊英因為媽媽嚴厲而和爸爸更親密，甚至在得知爸爸出軌後也一心偏向對方，留下了那句「爸爸背叛的是媽媽，而不是我」這種經典渣兒語錄。 觀眾們看劇時一邊吐槽兒子太不懂事，一邊又被李俊英的帥氣模樣所「迷惑」，對他完全恨不起來。
日前，李俊英的扮演者全真㥠就通過官方IG公開了自己的童年照，原來是小時候的他就是花美男呀。 照片中的全真㥠差不多5、6歲的模樣，梳著齊眉劉海，眼睛大大的，笑起來像小太陽一般燦爛，隱約已經有了現在的高冷酷帥模樣。 全真㥠還給自己的照片添加了文字，「害羞害羞」、「姐姐來了? 」、「帥哥」等，自創表情包，看得網友們忍俊不禁。
《夫妻的世界》金喜愛「兒子」是2006年出生！6歲就出道的他，曾飾演過李敏鎬、安宰賢、尹施允小時候！
全真㥠的可愛帥照立刻吸引了不少觀眾的關注，大家紛紛留言稱：「俊英啊，姐姐來了」、「從小就這麼帥啊」、「好好長大的典型例子」等。
「圖：全真㥠IG」
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