《京城怪物》韓韶禧談下部戲劇本：「拜託讓我父母雙全、男友不出軌！」

韓韶禧確實是擁有獨樹一幟的美強慘氣質，但，哪怕只有一次，讓她也接到幸福美滿的普通人劇本好不好呢？XD

韓韶禧與朴敘俊合作的Netflix新劇《京城怪物》近日正在熱播，劇本以日軍731部隊的人體實驗為靈感創作，因故事跨度大、打鬥戲份多，拍了足足2年才殺青。





聊到下一部作品時，韓韶禧表示對新角色已有構想：「首先要父母健在，住在自家公寓而非租房，生活在現代的平凡大學生。 男友也要有，但不要太帥，也不要劈腿。 」



韓韶禧笑著提到之前的兩部作品，《無妨抗拒的他》雖然演大學生但男友總是不安分，《夫妻的世界》裡雖然是富家女但跟人夫出軌，也是一條沒有結果的道路。





細想來，《以吾之名》裡女主父親被殺、《京城怪物》裡女主母親失蹤，女主本人也成日打打殺殺不得安寧，韓韶禧近幾年演的角色真的都是頗為曲折的設定啊！





令小編忍不住想起之前網上盛傳的「韓劇看不到的情節」，包括人生順遂的李準基、貧窮的李敏鎬、父母雙全的李鍾碩、不受歡迎的車銀優、文靜的曹政奭、有錢人家的朴信惠。再這樣下去的話，接下來是不是要新增一個「戀愛甜蜜的韓韶禧」？拜託編劇導演們挖掘一下韓韶禧演幸福普通人的可能性吧！XD



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