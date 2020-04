TXT 有望於 5 月中發片!出道滿週年後首度回歸 睽違九年⋯⋯HA:TFELT 終於又要登上《Radio Star》了! Natty 即將正式出道 下週連續五天公開預告! 養眼的來了!張基龍&李洙赫合作寫真,讓人難以抵擋的魅力啊~ TWICE 為罹患腦瘤的粉絲錄影打氣 「姊姊們會一直為你加油!」 Oh My Girl 準備萬全即將回歸 新專輯亮點集錦暗藏「桌遊」概念! Paul Kim 新歌橫掃音源榜首 與丁海寅現場合唱新歌! 終於等到金宇碩!確定 5 月底隻身出道 請夏先行曲發行在即 MV 預告片、側拍照霸氣曝光! [圖多]成勛游泳選手舊照出土!一年比一年帥到底哪裡不一樣了? 金希澈盛讚IU對付網路惡評的方法:「一律嚴懲,決不輕饒」 《夫妻的世界》「兒子李俊英」童年照曝光!全真㥠真的是從小帥到大 【多圖】令人心空的畫報♥ 朴敘俊為雜誌拍攝5月份畫報:走路都自帶風! 《夫妻的世界》第9集預告!看到池聖雨與金醫生一起吃晚餐又吃醋?李泰吾:「妳和那小子關係很好嗎?」 Lady Gaga 終於公開了與人氣女團 BLACKPINK 合作的新曲歌名! 人氣YouTuber完美模仿《夫妻的世界》五個角色,閉眼聽還以為是原聲! 韓國雪冰新餐點:義大利麵、韓式炒飯都吃的到喔 算命師X翁主《風雲雨》:朴施厚&高聖熙人物海報公開 《家師父一體》學霸「車銀優」狙擊女心、微笑報導新聞的模樣公開! 金希澈談惡評被指挑「性別矛盾」!怒回記者:別蹭熱度,這種行為像狗 金喜愛黑白高中畢業照來了!網友:根本就是貴族家的小姐啊♥

