金希澈盛讚IU對付網路惡評的方法：「一律嚴懲，決不輕饒」
綜藝 2020年4月23日 星期四10:39 Sani
對待那些只會在網上散播謠言、傷害別人的惡評者，就要像IU這樣啊！
20日播出的JTBC綜藝節目《77億的愛情》里，嘉賓們一起討論了關於網路惡意留言的話題。 金希澈表示，SM公司會提供很多方式幫助藝人消化惡評帶來的心理問題，但是：「人 是會被洗腦的，即便公司、醫院、朋友等等都在提供幫助，只要有一句惡評，所有的努力都會白費。 所以最終對抗方法只有起訴這一條路。 」但起訴也並不簡單，要花費很長時間。
金希澈表示IU對待惡評的做法值得所有藝人借鑒，那就是一律起訴，完全不輕饒！而且更可惡的是，還會有被起訴的惡評者反過來抱怨說生活被打亂、精神壓力很大，用申東燁的話說就是：「好端端的幹嘛起訴我，讓我這麼辛苦！」搞得IU明明是被害人卻看起來像加害人一樣，真是讓人無語。
希澈還公開了和IU的簡訊對話：「我給IU發簡訊說，下周要和劉寅娜歐尼一起參加《77億的愛情》聊惡評的話題，如果我聊到我認為最帥氣的藝人也就是IU的話，你會覺得不方便嗎? IU回道： 歐巴隨便。 」真的好酷哦！
IU出道以來一直對惡評者強硬處置，去年10月還發過聲明表示已經收集了證據、要對惡評者採取法律措施，歐尼真的好棒！
（圖源：《77億的愛情》，IU IG）
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留言/評論
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阿澈這個瘋孩子、金起伏表面下是對別人特別是朋友無微不至的體貼尊重，所以看著他在鏡頭前大膽瘋狂地講話，但從未因此得罪朋友！真是讓人放心又驕傲的好孩子！
2小時前