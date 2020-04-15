《夫妻的世界》金喜愛「兒子」是2006年出生！6歲就出道的他，曾飾演過李敏鎬、安宰賢、尹施允小時候！
韓劇 2020年4月15日 星期三13:54 Yuan
《夫妻的世界》第6集中，因為池聖雨（金喜愛 飾）和李泰吾（朴海俊 飾）都想要俊英的撫養權，更上演激烈對手戲，大飆演技。
媽媽在和俊英講話時，兩人都哭得超級慘，這段讓不少觀眾印象很深刻。
飾演俊英的全真㥠（전진서）雖然目前戲份不算多，但超齡成熟的演技受到了關注。2006年5月出生的全真㥠，6歲的時候就開始演戲，目前已經拍攝過30多部戲劇，更是扮演過許多
男主角的幼年時期呢！
包含《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》中飾演李敏鎬的幼年、《來自星星的你》安宰賢幼年、《我的野蠻女友》周元幼年、《大君－描繪愛情》尹施允童年、《陽光先生》李秉憲少年，真的是大明星御用的小時候呀！
而全真㥠目前才14歲，身高已經172公分，這次在《夫妻的世界》中飾演金喜愛的兒子，一開始還以為是國中生，結果原來只是一名小學生啊！他也常會在IG分享工作上的照片，讓人期待他之後的發展。
（圖：各劇劇照、IG@jeon.jin.seo）
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