《夫妻的世界》「儿子李俊英」童年照曝光！全真㥠真的是从小帅到大
明星 2020年4月23日 星期四10:13 Rui
在《夫妻的世界》里扮演李泰吾（朴海俊 饰）和池善雨（金喜爱 饰）儿子李俊英的全真㥠的可爱童年照大曝光。
剧中，李俊英因为妈妈严厉而和爸爸更亲密，甚至在得知爸爸出轨后也一心偏向对方，留下了那句「爸爸背叛的是妈妈，而不是我」这种经典渣儿语录。 观众们看剧时一边吐槽儿子太不懂事，一边又被李俊英的帅气模样所「迷惑」，对他完全恨不起来。
日前，李俊英的扮演者全真㥠就通过官方IG公开了自己的童年照，原来是小时候的他就是花美男呀。 照片中的全真㥠差不多5、6岁的模样，梳著齐眉刘海，眼睛大大的，笑起来像小太阳一般灿烂，隐约已经有了现在的高冷酷帅模样。 全真㥠还给自己的照片添加了文字，「害羞害羞」、「姐姐来了? 」、「帅哥」等，自创表情包，看得网友们忍俊不禁。
《夫妻的世界》金喜爱「儿子」是2006年出生！6岁就出道的他，曾饰演过李敏镐、安宰贤、尹施允小时候！
全真㥠的可爱帅照立刻吸引了不少观众的关注，大家纷纷留言称：「俊英啊，姐姐来了」、「从小就这么帅啊」、「好好长大的典型例子」等。
「图：全真㥠IG」
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