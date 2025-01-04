【韓網熱門】超級童顏的男明星！網友：還以為《淚之女王》裡的姑姑找的是年下男

他是《淚之女王》裡的「英松」、也是《愛的迫降》的裡的「萬福」、《夫妻的世界》裡的「濟赫」，還是《或好或壞的東載》的「高檢廳長」，他就是演員金永敏。





좋거나 나쁜 동재 대사 왈케 웃겨 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

'내가 너한테 반말하면 나 싸가지 없다고 한다고'

<<내가 생각한 그대로를 대사에다 투영해주심…

근데 실제론 두 분 71년생 동갑이란다 뭐지 진짜… pic.twitter.com/yzpG3KnxLY — 상상 (@imagine__Drama) November 7, 2024

金永敏2001年出道，1971年出生，今年已經54歲了！！以為他只有40多歲的請舉手！！！

韓國網友評論：

1. 我以為他才四十小幾歲，80年代初出生

2. 超童顏，真的

3. 啊？？ 真的有50多歲???

4. 一直以為他41-45歲

5. 啊????????

6. 就是說啊，看《或好或壞的東載》的時候我以為他和李浚赫年紀差不多，是因為髮色和髮量的原因嗎？ 五官也很年輕，總之就是非常顯小，你說他50多了？？

7. respect

8. 我以為他最多47、8歲而已

9. 和李英愛、高賢廷、金南珠、安在旭、柳熙烈、鄭雄仁、李瑞鎮等人同歲吧，他們其實也是童顏，但這一位絕對是最顯年輕的一個

10. 我覺得他看起來都不到40歲

11. 這位確實是童顏，但70年代出生的演員們也都比實際年紀看起來小幾歲，高賢廷、李英愛、宋一國、池珍熙、李瑞鎮看起來都沒有實際年齡那麼大

12. 我覺得他特別帥

13. 他真的有一種香港演員的感覺

14. 他演的角色每次都讓人很生氣，但是卻是我的理想型

15. 和我爸同齡????

16. 電視裡看起來更年輕

17. 我以為《淚之女王》裡姑姑遇到了年下男，原來不是啊

18. 想像一下他演20代演員的爸爸，感覺就是一個上學時期就闖禍的形象，可以青少年的爸爸

19. 啊？ 真的以為他最多40幾歲

20. 他在《或好或壞的東載》裡面超級顯年輕

21. 感覺比實際年紀小10歲

22. 覺得他看上去就是50代的人想想你們身邊的人，50代是不是他這樣???? 現實中像他一樣管理自己的人根本沒有

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