GOT7 最新主打歌預告片曝光！浪漫帥氣引發期待

GOT7 即將再度帶著 JYP 大家長朴軫永的作品回歸,豐富立體的概念讓人更期待他們的新專輯〈DYE〉了!

JYP Entertainment 今天(15 日)公開了 GOT7 最新主打歌 “Not by the Moon” 的 MV 預告片,以信步行走的隊長 JB 引導視線,穿過新歌 MV 場景和換上了成熟造型的成員們。



〈DYE〉以 “Not by the Moon” 為首,將收錄 “Aura”、”Crazy”、”Trust My Love”、”Poison” 共六首歌;以及僅收錄在實體唱片中的 “Ride”、”Gravity”、”God Has Return + Mañana” 和 “JY & YG Dance”。總計十首歌集結了多位創作者,加上先前釋出了概念獨特的預告片,都讓人對 GOT7 的新專輯充滿期待。



GOT7 將於 20 日傍晚六點(韓國時間)正式發行〈DYE〉,緊接著八點就會在 NAVER V LIVE 上舉行《GOT7 〈DYE〉 LIVE Premiere》直播,鳥寶寶們別忘了準時鎖定!



