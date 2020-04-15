GOT7 最新主打歌預告片曝光！浪漫帥氣引發期待
KPOP 2020年4月15日 星期三11:22 施乃琪
GOT7 即將再度帶著 JYP 大家長朴軫永的作品回歸，豐富立體的概念讓人更期待他們的新專輯〈DYE〉了！
JYP Entertainment 今天（15 日）公開了 GOT7 最新主打歌 “Not by the Moon” 的 MV 預告片，以信步行走的隊長 JB 引導視線，穿過新歌 MV 場景和換上了成熟造型的成員們。
〈DYE〉以 “Not by the Moon” 為首，將收錄 “Aura”、”Crazy”、”Trust My Love”、”Poison” 共六首歌；以及僅收錄在實體唱片中的 “Ride”、”Gravity”、”God Has Return + Mañana” 和 “JY & YG Dance”。總計十首歌集結了多位創作者，加上先前釋出了概念獨特的預告片，都讓人對 GOT7 的新專輯充滿期待。
GOT7 將於 20 日傍晚六點（韓國時間）正式發行〈DYE〉，緊接著八點就會在 NAVER V LIVE 上舉行《GOT7 〈DYE〉 LIVE Premiere》直播，鳥寶寶們別忘了準時鎖定！
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
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