「人氣男」路雲出演《Running Man》預告公開！《德魯納酒店》清明護衛李到晛又來啦～
綜藝 2020年4月13日 星期一13:05 MiJimin
小編已經等不及想看這一期節目啦！！！
SBS 熱門綜藝節目《Running Man》公開了最新預告，在4月19日即將播出的EP.499中，邀請到了盧士燕、曹世鎬、洪真英、李到晛、路雲（男團 SF9 成員）等五位嘉賓出演，分別代表「搞笑藝人」、「歌手」、「演員」隊伍，尤其是再次出演的「李到晛」和正式出演的「路雲」身影一出現，立刻引起劇迷們熱烈討論啊～！
▼預告中，前後輩們聚在一起大跳 TWICE 的《Cheer up》
但大家胸口都有一個名牌寫著年資歷，似乎是可以透過遊戲隨時更換，前輩可能下一秒就變成了後輩…，演藝圈的階級重新大洗牌啊！
▼李光洙：「不是這樣的，前輩！」
李到晛：「噓！安靜！」
為了得到排名第一，要找出藏起來的間諜！到底會是誰呢～？一起期待下週日下午五點播出的節目吧！
（圖：愛奇藝／《Running Man》）
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留言/評論
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Running man最近的來賓真的很吸眼球欸👍🏼👍🏼👍🏼
3小時前
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林之稚 雖然我知道你已經沒有關注，但還是想要標一下❤
2小時前