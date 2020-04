金俊秀、朴誠雄、Henry⋯⋯多位藝人響應《Save with Story》 唸童話陪伴孩童 《The King:永遠的君主》劇照:最帥皇帝李敏鎬,與親王李廷鎮竹林對峙! 金汎終於要回歸啦!化身九尾狐演出都會奇幻劇 睽違一年半⋯⋯April 本月攜新專輯回歸! 曹政奭♥Gummy結婚兩年...現在懷孕5個月!Gummy近況公開:生日認證照、演唱《金師傅2》OST! HIGHLIGHT尹斗俊今日退伍! 問候影片+直播代替退伍儀式 《夫妻的世界》第5集預告!池聖雨終於要攤牌了?李泰吾再說出「渣男」語錄:陷入愛情並不是罪! 《那個男人的記憶法》金瑟琪X李鎭赫「忙內CP」的感情線悄悄展開~ P.O表志勳確認出演新劇《境遇之數》與邕聖祐&辛叡恩攜手合作! 李秉憲帶著兒子到妻子李珉廷新劇《結過一次了》拍攝現場為她應援!還準備了餐車給工作人員 在家也能看BTS防彈少年團演唱會!下週直播回顧經典 期待!MAMAMOO 頌樂本月推出首張個人單曲 讓各地歌迷牢牢記住 WINNER!〈Remember〉橫掃國內外音源榜 元虎重返 Starship 與旗下品牌 HIGHLINE 簽約! WINNER金秦禹軍營照片初公開! 看起來心情很好呀~ 正版追劇網站也是有免費收看,大家都是用哪一個平台追劇的呢? 食品界王者「不倒翁」推周邊商品:咖喱變手機殼!環保袋也好想要啊~ 《機智醫生生活》五人五色的愛!你最欣賞誰? 盜版網站接連關站不用怕!復活節留家合法免費看朴敏英、金明洙和丁海寅等5套最新話題韓劇 《Oh My Baby》張娜拉「趕進度做人」:兩款主海報公開! TWICE〈Feel Special〉MV 破兩億 YouTube Originals 節目月底登場! 李宰旭高中時期是「渣男」?太讓女同學傷心了XD 金喜愛號稱「婚外情專業戶」,戲裡從小三到正室全都演一遍...現實老公也是傳奇人物! 粉絲二手網站高價轉賣紀念包被MAMAMOO頌樂抓包:為了這樣才買的?

防彈少年團為了防疫而忍痛取消多場演唱會,但他們仍用心準備了特別直播,即將一口氣連播多場 2015 年以來的演唱會!

Big Hit Entertainment 今天(10 日)發出公告,宣布防彈少年團將於 4 月 18、19 兩日舉行週末線上演唱會《BANG BANG CON》,意思是在「房 (BANG)」間裡享受的「防 (BANG)」彈少年團演唱會。

《BANG BANG CON》囊括防彈少年團出道至今的精彩表演,18 日會有〈花樣年華 ON STAGE〉、〈花樣年華 ON STAGE: EPILOGUE〉、〈THE RED BULLET〉乃至見面會〈ARMY.ZIP+〉的影片;19 日則會從 2017 年的〈The WINGS Tour〉首爾場開始,帶領 Army 繼續回顧〈The WINGS Tour〉壓軸場、見面會〈Happy Ever After〉和〈Love Yourself〉首爾場演出。

《BANG BANG CON》屆時將於韓國時間中午 12 點,在防彈少年團的官方 YouTube 頻道 BANGTANTV 上開演,Army 別忘了設個鬧鐘準時入場啦!



(照片或影片來源:Big Hit Entertainment)

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞