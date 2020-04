《RM》最新预告照公开!《梨泰院Class》安普贤、李周映将带来反转魅力,引发观众期待! 金俊秀、朴诚雄、Henry⋯⋯多位艺人响应《Save with Story》 念童话陪伴孩童 《The King:永远的君主》剧照:最帅皇帝李敏镐,与亲王李廷镇竹林对峙! 金泛终於要回归啦!化身九尾狐演出都会奇幻剧 睽违一年半⋯⋯April 本月携新专辑回归! 曹政奭♥Gummy结婚两年...现在怀孕5个月!Gummy近况公开:生日认证照、演唱《金师傅2》OST! HIGHLIGHT尹斗俊今日退伍! 问候影片+直播代替退伍仪式 《夫妻的世界》第5集预告!池圣雨终於要摊牌了?李泰吾再说出「渣男」语录:陷入爱情并不是罪! 《那个男人的记忆法》金瑟琪X李鎭赫「忙内CP」的感情线悄悄展开~ P.O表志勋确认出演新剧《境遇之数》与邕圣佑&辛睿恩携手合作! 李秉宪带著儿子到妻子李珉廷新剧《结过一次了》拍摄现场为她应援!还准备了餐车给工作人员 在家也能看BTS防弹少年团演唱会!下周直播回顾经典 期待!MAMAMOO 颂乐本月推出首张个人单曲 让各地歌迷牢牢记住 WINNER!〈Remember〉横扫国内外音源榜 元虎重返 Starship 与旗下品牌 HIGHLINE 签约! WINNER金秦禹军营照片初公开! 看起来心情很好呀~ 正版追剧网站也是有免费收看,大家都是用哪一个平台追剧的呢? 食品界王者「不倒翁」推周边商品:咖喱变手机壳!环保袋也好想要啊~ 《机智医生生活》五人五色的爱!你最欣赏谁? 盗版网站接连关站不用怕!复活节留家合法免费看朴敏英、金明洙和丁海寅等5套最新话题韩剧 《Oh My Baby》张娜拉「赶进度做人」:两款主海报公开! TWICE〈Feel Special〉MV 破两亿 YouTube Originals 节目月底登场! 李宰旭高中时期是「渣男」?太让女同学伤心了XD 金喜爱号称「婚外情专业户」,戏里从小三到正室全都演一遍...现实老公也是传奇人物! 粉丝二手网站高价转卖纪念包被MAMAMOO颂乐抓包:为了这样才买的?

防弹少年团为了防疫而忍痛取消多场演唱会,但他们仍用心准备了特别直播,即将一口气连播多场 2015 年以来的演唱会!

Big Hit Entertainment 今天(10 日)发出公告,宣布防弹少年团将於 4 月 18、19 两日举行周末线上演唱会《BANG BANG CON》,意思是在「房 (BANG)」间里享受的「防 (BANG)」弹少年团演唱会。

《BANG BANG CON》囊括防弹少年团出道至今的精彩表演,18 日会有〈花样年华 ON STAGE〉、〈花样年华 ON STAGE: EPILOGUE〉、〈THE RED BULLET〉乃至见面会〈ARMY.ZIP+〉的影片;19 日则会从 2017 年的〈The WINGS Tour〉首尔场开始,带领 Army 继续回顾〈The WINGS Tour〉压轴场、见面会〈Happy Ever After〉和〈Love Yourself〉首尔场演出。

《BANG BANG CON》届时将於韩国时间中午 12 点,在防弹少年团的官方 YouTube 频道 BANGTANTV 上开演,Army 别忘了设个闹钟准时入场啦!



(照片或影片来源:Big Hit Entertainment)

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻