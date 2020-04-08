蘇志燮早就偷偷看婚戒選房了？！發長文回應婚訊很感人

韓國四大公共財產之一的蘇志燮日前突然宣佈領證結婚，引爆全韓乃至整個亞洲粉絲圈的關注。
除了比蘇志燮小17歲的蘇太太趙恩靜讓人好奇之外，兩人的奢華婚房也十分吸睛。據韓媒透露，婚後的兩人 要入住一套價值61億(韓幣)的別墅，這套豪宅早在2018年就被蘇志燮一次性付款大手筆買下。只不過當時並未傳出他的戀情，只是有粉絲私下猜測而已他是否有了交往對象。直到蘇志燮公開結婚喜訊後，才有房地產仲介商透露當時看房時蘇志燮就帶著還是女友的趙恩靜一起，且大部份房地產業界人士也一致認為蘇志燮購買此房就是為了當做婚房用。 除此之外更是有網民在某珠寶店偶遇蘇志燮挑選鑽戒的一幕，當時他身穿黑色上衣，戴著鴨舌帽十分低調，自己一個人站在珠寶店的櫃檯前挑選戒指，讓一旁的網友引發猜測男神是否已有「心上人」，而這一切都在蘇志燮去年5月公開戀情之前，可見他為了保護女友多麼謹慎。
引起了巨大關注之後，蘇志燮也通過SNS發佈長文回應，他在文中表示：「從今天起，我將和人生伴侶一同迎來新的開始。4月7日我們結為法定夫妻，現在我作為一個家庭的家長、一個更具責任感的演員蘇志燮，我希望在此向大家致以問候。突然宣佈婚訊，可能會讓各位感到驚訝，但這是我經過長時間慎重考慮後做出的人生重要決定，希望一直以來支持信任我的各位在未來也可以一如既往地支持和關注我。在所有人都十分艱難的時期宣布結婚消息，我的心情也很沉重，我將心懷感恩地努力生活，並努力呈現作為演員更好的面貌。 希望大家小心身體，我也將盡快以更好的面貌問候大家。」言語中透著朴素真誠，讓粉絲們忍不住想要送上祝福。此外據蘇志燮的圈內好友鄭俊河透露蘇志燮和趙恩靜在登記結婚前已經舉辦了小型婚禮，當時僅邀請了雙方家人到場，連自己都還沒來得及為新人送上禮物。
「圖：NATE NEWS」
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