粉絲暖哭！始源收集生日應援認證照片謝粉絲：明年我還會來〜
KPOP 2020年4月8日 星期三12:31 Erin
4月7日是Super Junior成員始源的生日，粉絲們一如往常為他準備了許多生日應援，雖然這是偶像常常收到的應援之一，但有多少人像始源一樣，連續多日找到自己的應援處拍攝認證照片，在SNS與大家分享呢？
從五天前開始，始源就開始第一天「尋找生日應援」的旅程，他第一天是與公車站的應援背板合影，左右兩邊都是帥氣看板，而始源戴著口罩坐在正中間，並寫下：「像現在這樣艱難的狀況（指肺炎疫情）之下，我還能得到如此的愛，真的心中除了感謝大家沒別的了，想要報答大家一下所以做點小小事情，我會自己找這些應援的位置，這是我的第一天。」
第二天，始源帶著墨鏡口罩，帥氣倚著牆壁與大型應援燈板合影，他上傳SNS並寫著：「江南站。還是只能感謝，繼續感謝這些一直以來為我祝福的朋友們。」
第三天始源穿著淺色西裝，戴著眼鏡口罩帥氣豎起大拇指，這個應援板上面更是貼滿了祝福的便利貼，「這是上班路所以有很多人，也祝福跟我同一天生日的人生日快樂，再次感謝！」另外他也來到一家咖啡廳，粉絲們為他準備了應援杯套以及氣球等等佈置，始源說：「突然來訪〜明年我還會來喔！謝謝！」想必粉絲們一定非常開心吧！
接下來在昨4月7日生日當天，他也再度po出多張照片，都是不同粉絲為他準備的生日應援驚喜，始源再度寫著：「不確定我是否值得大家這樣祝福以及愛我，但我會將大家給我的愛放在我心深處，也再度與大家分享，再次謝謝你們。」精心準備的應援能夠得到偶像本人的認證真的是求之不得啊！一輩子不知道能有多少次這樣幸運的機會，這是始源報答粉絲們的心意，大家是不是覺得很暖心？
照片：崔始源IG
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