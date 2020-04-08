Click-B出身金相赫結婚一年宣佈離婚! 網傳家暴所屬社火速否認
明星 2020年4月8日 星期三12:10 Sani
在結婚一周年紀念日宣布離婚，還刪除了SNS上所有合照、取消互關，真是讓人倍感遺憾......
Click-B出身藝人金相赫昨日通過所屬社宣佈，金相赫和宋多藝因無法克服見解差異，慎重考慮後決定離婚。
金相赫在自己的IG上也留言："兩個都有不足的人相遇，曾經努力好好過日子。 本應該撫慰彼此的傷痕好好生活，卻沒能讓大家看到幸福的模樣，很抱歉。 都是因為我的疏忽。 沒能像對方對我一樣好，心情很沉重。 "
金相赫去年4月7日與宋多藝交往1年後結婚，女方是2010年代網路「臉讚」，現在一家網路商城擔任CEO，比金相赫小6歲。 之後金相赫在多個電視節目中聊到對宋多藝的感情，還在朝鮮TV《妻子的味道》里公開了婚禮，未料短短1年就分道揚鑣。
而離婚報導發佈後，部份網友揣測離婚原因或與家暴有關! 有網友表示在急診室、員警局等地見過兩人，去年婚禮前一天宋多藝跌倒、眼部淤青的事也被重新提起。
金相赫所屬社對此表示："第一次聽說，去年宋多藝跌倒淤青的事已經做了充分說明，金相赫家暴之類的事情完全沒聽說過。 確認事實後會再發佈聲明。 "但直到現在仍沒有特別聲明，溫吞態度再次引起網友懷疑。
（圖源：金相赫IG等）
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