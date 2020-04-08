苏志燮早就偷偷看婚戒选房了？！发长文回应婚讯很感人
明星 2020年4月8日 星期三12:28 Rui
韩国四大公共财产之一的苏志燮日前突然宣布领证结婚，引爆全韩乃至整个亚洲粉丝圈的关注。
除了比苏志燮小17岁的苏太太赵恩静让人好奇之外，两人的奢华婚房也十分吸睛。据韩媒透露，婚后的两人 要入住一套价值61亿(韩币)的别墅，这套豪宅早在2018年就被苏志燮一次性付款大手笔买下。只不过当时并未传出他的恋情，只是有粉丝私下猜测而已他是否有了交往对象。直到苏志燮公开结婚喜讯后，才有房地产仲介商透露当时看房时苏志燮就带著还是女友的赵恩静一起，且大部份房地产业界人士也一致认为苏志燮购买此房就是为了当做婚房用。 除此之外更是有网民在某珠宝店偶遇苏志燮挑选钻戒的一幕，当时他身穿黑色上衣，戴著鸭舌帽十分低调，自己一个人站在珠宝店的柜台前挑选戒指，让一旁的网友引发猜测男神是否已有「心上人」，而这一切都在苏志燮去年5月公开恋情之前，可见他为了保护女友多么谨慎。
引起了巨大关注之后，苏志燮也通过SNS发布长文回应，他在文中表示：「从今天起，我将和人生伴侣一同迎来新的开始。4月7日我们结为法定夫妻，现在我作为一个家庭的家长、一个更具责任感的演员苏志燮，我希望在此向大家致以问候。突然宣布婚讯，可能会让各位感到惊讶，但这是我经过长时间慎重考虑后做出的人生重要决定，希望一直以来支持信任我的各位在未来也可以一如既往地支持和关注我。在所有人都十分艰难的时期宣布结婚消息，我的心情也很沉重，我将心怀感恩地努力生活，并努力呈现作为演员更好的面貌。 希望大家小心身体，我也将尽快以更好的面貌问候大家。」言语中透著朴素真诚，让粉丝们忍不住想要送上祝福。此外据苏志燮的圈内好友郑俊河透露苏志燮和赵恩静在登记结婚前已经举办了小型婚礼，当时仅邀请了双方家人到场，连自己都还没来得及为新人送上礼物。
「图：NATE NEWS」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻