男生版「n號房」曝光！19名受害者18人為未成年人，連小學生都不放過

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韓國又爆出了男生版「n號房」。

「n號房」主犯之一的「博士」趙主彬雖已被關押，但telegram上的性犯罪罪聊天群卻依舊火熱，這次韓媒YTN就獨家報導了群聊中男生性奴事件。



據YTN透露，telegram中出現了以一群被人手握把柄、弱點的10代青少年男生們為性剝削對象的聊天群，會員們在其中傳播、觀看各類淫穢錄像、照片等。記者爆料稱，相關群聊中的錄像每天都在更新，而受害人都為男生,根據「房主」的要求拍攝性剝削錄像的人目前已確認的人數為19人，其中18人為未成年人，甚至還有小學生。受害人們自稱是「禽獸」（動物）並作出各種屈辱性動作。「房主」先是利用可以幫助合成朋友淫穢照的謊言引誘人上鉤，在掌握他們的個人資訊後就威脅、恐嚇他們拍下性虐錄像。

該聊天群於3月14日首次在telegram中亮相，這也是趙主彬被捕前的前兩日。然而在趙主彬被捕、身份信息公開之後相關群聊並未收斂，依舊每日更新性剝削錄像，一天平均更新10則左右。



「圖：NATE NEWS」

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