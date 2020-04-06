男生版「n号房」曝光！19名受害者18人为未成年人，连小学生都不放过
生活 2020年4月6日 星期一10:50 Rui
韩国又爆出了男生版「n号房」。
「n号房」主犯之一的「博士」赵主彬虽已被关押，但telegram上的性犯罪罪聊天群却依旧火热，这次韩媒YTN就独家报导了群聊中男生性奴事件。
据YTN透露，telegram中出现了以一群被人手握把柄、弱点的10代青少年男生们为性剥削对象的聊天群，会员们在其中传播、观看各类淫秽录像、照片等。记者爆料称，相关群聊中的录像每天都在更新，而受害人都为男生,根据「房主」的要求拍摄性剥削录像的人目前已确认的人数为19人，其中18人为未成年人，甚至还有小学生。受害人们自称是「禽兽」（动物）并作出各种屈辱性动作。「房主」先是利用可以帮助合成朋友淫秽照的谎言引诱人上钩，在掌握他们的个人资讯后就威胁、恐吓他们拍下性虐录像。
该聊天群於3月14日首次在telegram中亮相，这也是赵主彬被捕前的前两日。然而在赵主彬被捕、身份信息公开之后相关群聊并未收敛，依旧每日更新性剥削录像，一天平均更新10则左右。
「图：NATE NEWS」
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留言/评论
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南韓太誇張了吧，如果不嚴懲這些人就沒有阻嚇性
3小时前
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韩国是我见过的 除了印度之外 最多性犯罪的国家了！
1小时前