這又是什麼操作？一首名為《討厭SEVENTEEN》歌曲火速登音樂榜首位，反應兩極：歌詞搞笑VS超不爽

一首關於男團SEVENTEEN的歌曲名為《討厭SEVENTEEN》突然登上韓國音樂排行榜MELON的第一名,引爆關注。

歌手叫做十長生,根據專輯介紹顯示這首歌想要表達的是曾經只愛叔叔的小侄女愛上了SEVENTEEN,於是叔叔就開始討厭起SEVENTEEN。 描寫了被愛豆SEVENTEEN搶走了侄女的叔叔的抱怨。 為了這個時代因沉迷於偶像愛豆愛忘記叔叔的侄子侄女們的叔叔們,大膽吐露出你們心聲的十長生來了。



乍一看專輯介紹充滿幽默感,然而網民們在看完全部歌詞之後,不少人表示「很迷惑」。



先來看看歌詞吧!

我那原本只愛叔叔的小侄女迷上了SEVENTEEN

說長大後要和叔叔結婚的你

結果在叔叔的背上插上了吸管(指吸血)

去年攢錢去了演唱會

誰知卻花光在了買周邊上

因為一句我愛你叔叔

莫名我就掏錢給你買了演唱會門票

I HATE YOU SEVENTEEN

我討厭你 非常討厭

你們有13人就讓我覺得奇怪

I HATE YOU SEVENTEEN

快告訴我侄女不要再追星好好學習吧

上次去了你們演唱會的我的侄女

哭著打電話說沒車回家了

說去年是大叔叔帶自己去演唱會的

印有我買了每個成員的CD

明明是和音源一樣的CD

只換了照片就出售

你們這群混蛋

成員怎麼這麼多

周邊怎麼這麼多

就連你攢的壓歲錢都掏空了



I HATE YOU SEVENTEEN

我討厭你 非常討厭

你們有13人就讓我覺得奇怪

I HATE YOU SEVENTEEN

快告訴我侄女不要再追星好好學習吧

聽說你和大叔叔約定現在要上高中了會專心學習

讓他最後一次給你買演唱會的票

但是這個約定你貌似去年也和叔叔我說了

我討厭你 非常討厭

I HATE YOU SEVENTEEN

我討厭你 非常討厭

你們有13人就讓我覺得奇怪

I HATE YOU SEVENTEEN

快告訴我侄女不要再追星好好學習吧

看到歌詞的網民們也紛紛表達了自己的看法,有人表示:「還蠻搞笑的,追星要用自己的的錢啊」、「很搞笑,感覺是在宣傳SEVENTEEN」、「SEVENTEEN絕對不會受傷的」等。 還有人則覺得實名代入SEVENTEEN很不尊重愛豆,稱:「我不是SEVENTEEN的粉絲,但是看到歌詞也覺得很過分」、「把SEVENTEEN換成自己的本命,會恨死這個歌手」、「侄女會更討厭叔叔」等。

「圖:PLEDIS、NATE」

