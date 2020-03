金宇硕确定出演电视剧《Twenty-Twenty》 由《A-TEEN》制作团队打造 大前辈 PSY 发文祝贺 BTS 防弹少年团登上美国 Billboard 百大第四位 【有片】所有女生的梦想!当190cm的路云「壁咚」149cm朴娜莱...饭狂呼:快放开朴娜莱,换我来! 《物以类聚》圣圭 live 重现男团 Infinite 的热门经典曲「成为我的人」 李栋旭紧急辟谣「不是新天地教徒」!网民:开什么玩笑,他是个可以靠脸自创宗教的人 《南山的部长们》这不是李星民!为演出朴前总统进行特殊化妆! 「大势男」路云、金宣虎惊喜客串!新剧《那个男人的记忆法》正式预告公开 这又是什么操作?一首名为《讨厌SEVENTEEN》歌曲火速登音乐榜首位,反应两极:歌词搞笑VS超不爽 警方透露《Produce》《偶像学校》调查近况:「没有证据显示CJ ENM高层干预排名」 对媒体独家爆料超委屈的请夏:我回国后就自主居家隔离了,也绝对不是新天地教徒!

一首关於男团SEVENTEEN的歌曲名为《讨厌SEVENTEEN》突然登上韩国音乐排行榜MELON的第一名,引爆关注。

歌手叫做十长生,根据专辑介绍显示这首歌想要表达的是曾经只爱叔叔的小侄女爱上了SEVENTEEN,於是叔叔就开始讨厌起SEVENTEEN。 描写了被爱豆SEVENTEEN抢走了侄女的叔叔的抱怨。 为了这个时代因沉迷於偶像爱豆爱忘记叔叔的侄子侄女们的叔叔们,大胆吐露出你们心声的十长生来了。



乍一看专辑介绍充满幽默感,然而网民们在看完全部歌词之后,不少人表示「很迷惑」。



先来看看歌词吧!

我那原本只爱叔叔的小侄女迷上了SEVENTEEN

说长大后要和叔叔结婚的你

结果在叔叔的背上插上了吸管(指吸血)

去年攒钱去了演唱会

谁知却花光在了买周边上

因为一句我爱你叔叔

莫名我就掏钱给你买了演唱会门票

I HATE YOU SEVENTEEN

我讨厌你 非常讨厌

你们有13人就让我觉得奇怪

I HATE YOU SEVENTEEN

快告诉我侄女不要再追星好好学习吧

上次去了你们演唱会的我的侄女

哭著打电话说没车回家了

说去年是大叔叔带自己去演唱会的

印有我买了每个成员的CD

明明是和音源一样的CD

只换了照片就出售

你们这群混蛋

成员怎么这么多

周边怎么这么多

就连你攒的压岁钱都掏空了



I HATE YOU SEVENTEEN

我讨厌你 非常讨厌

你们有13人就让我觉得奇怪

I HATE YOU SEVENTEEN

快告诉我侄女不要再追星好好学习吧

听说你和大叔叔约定现在要上高中了会专心学习

让他最后一次给你买演唱会的票

但是这个约定你貌似去年也和叔叔我说了

我讨厌你 非常讨厌

I HATE YOU SEVENTEEN

我讨厌你 非常讨厌

你们有13人就让我觉得奇怪

I HATE YOU SEVENTEEN

快告诉我侄女不要再追星好好学习吧

看到歌词的网民们也纷纷表达了自己的看法,有人表示:「还蛮搞笑的,追星要用自己的的钱啊」、「很搞笑,感觉是在宣传SEVENTEEN」、「SEVENTEEN绝对不会受伤的」等。 还有人则觉得实名代入SEVENTEEN很不尊重爱豆,称:「我不是SEVENTEEN的粉丝,但是看到歌词也觉得很过分」、「把SEVENTEEN换成自己的本命,会恨死这个歌手」、「侄女会更讨厌叔叔」等。

「图:PLEDIS、NATE」

