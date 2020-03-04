「大勢男」路雲、金宣虎驚喜客串！新劇《那個男人的記憶法》正式預告公開

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喔某喔某～居然出現路雲跟金宣虎，劇組預告這樣推出真的太厲害了～！（主演：金東旭、文佳煐、金瑟琪、李鎭赫）

由金東旭和文佳煐攜手主演的 MBC 全新水木劇《那個男人的記憶法》（每週三、四播出），公開了最新的正式預告，客串出演的「大勢男」路雲跟金宣虎（金善浩）也瞬間吸引粉絲們的注意。

《那個男人的記憶法》講述因罹患「過剩記憶症候群」而把一年365天8760小時的細節全部都記下來的新聞主播，以及忘卻了人生的重要時間的女演員之間，無法預測的浪漫愛情故事。



▼正式預告中，金東旭飾演的新聞主播展現帥氣專業的一面，文佳煐的女明星形象則是美而多緋聞，客串出演的路雲和金宣虎成為她的緋聞對象？！



▼金東旭飾演的「李政勳」是韓國收視率第一新聞節目《News Live》的主播，擁有紳士一般的外型與氣質，卻總能問出犀利問題，不停的創下收視紀錄，從小就患有「過剩記憶症候群」，擁有一段悲傷的過往。



▼文佳煐飾演的「呂河珍」是一位性格衝動任性，總是隨心所欲生活的頂級女演員，入行了6年在演技實力上仍受到爭議，在與男主相遇後，兩人展開了一場無法預測的羅曼史。



▼金瑟琪飾演的女主的親妹妹兼經紀人「呂河京」。



▼李鎭赫飾演男主新聞團隊的成員「趙一權」。



新劇《那個男人的記憶法》將在 3 月 18 日（三）晚間 20:55 首播。

（圖自：官方劇照）

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