VIXX 成員 Leo、RAVI 出面為「弘彬醉後失言風波」道歉

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這件事情真的很無奈，以後還是少喝一點吧…。

昨天凌晨，VIXX 成員弘彬因為在飲酒直播時，發表了貶低 SHINee、EXO、Red Velvet、Infinite、ONF...等團體的言論而引發爭議，隨後弘彬再開直播道歉，同團成員 RAVI 和 Leo 也出面發文道歉。



▼弘彬再開直播道歉，他說：「我不是想要貶低他們，我的發言確實有失誤，對不起。都是我的錯，是我想得不到位，這是失誤，給他人帶來了損害。很抱歉引起了爭議，喝了酒，我會更加小心。」他也提到：「希望大家不要罵我們組合，是我做錯了，不是組合的錯。」



＊弘彬道歉與官方道歉文可按此觀看。

▼當晚凌晨，Leo 在推特上發文說：「安心做個好夢吧，我的繆斯們(粉絲名)，對不起。」



▼最近以全新個人專輯《EL DORADO》回歸的 Ravi 則在最新的 IG 寫到：「藝術裡不分高低，我們不能貶低他人的汗水與熱情，希望這個想法能夠深深地滲透到包括我在內的眾多人們的心裡，向受到傷害的所有粉絲們表示真心的歉意。」



弘彬這次的失言事件，也波及到了團員們，讓粉絲們感到相當遺憾。

（圖：個人IG.推特/官方FB）

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